W poniedziałek rozpoczyna się turniej w Rzymie. Już pierwszego dnia na kortach ziemnych zobaczymy Huberta Hurkacza, Igę Świątek i Magdę Linette.

Turniej w Rzymie jest ostatnim sprawdzianem przed Rolandem Garrosem. Wielkoszlemowa rywalizacja w Paryżu startuje 30 maja.



We Włoszech zaprezentuje się czwórka reprezentantów Polski. Wśród kobiet zagrają Iga Świątek i Magda Linette. Z kolei wśród mężczyzn zaprezentują się Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.





Linette, Świątek i Hurkacz zagrają w poniedziałek

Linette, Świątek i Hurkacz rozpoczną rywalizację już w poniedziałek. Jako pierwsza zaprezentuje się Poznanianka. Linette zagra z byłą wiceliderką światowego rankingu Petrą Kvitovą. Będzie to drugi mecz zaplanowany na korcie centralnym. Polka powinna się pojawić ok. 12.



Świątek i Hurkacz zagrają na Grand Stand Arena. Mecz Polki z Alison Riske jest awizowany jako trzeci na tym korcie. Może się więc rozpocząć ok. 14.



Hurkacz na korcie pojawi się dopiero wieczorem, ok. 18. Jego mecz z Lorenzo Musettim zaplanowany jest jako ostatni na Grand Stand Arena.



