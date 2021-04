Hubert Hurkacz po triumfie w turnieju ATP w Miami nie będzie mieć wiele czasu na odpoczynek. Już wkrótce Polak rozpocznie rywalizację w kolejnej imprezie.

24-latek, który w Stanach Zjednoczonych dał nam największy sukces w historii męskiego tenisa błyskawicznie wróci do Europy. Już 11 kwietnia rozpocznie rywalizację w kolejnym turnieju ATP 1000 w Monte Carlo, który pochwalić będzie mógł się piekielnie mocną obsadą.

W akcji na kortach Księstwa oglądać będziemy między innymi Novaka Djokovicia, Rafaela Nadala czy Stefanosa Tsitsipasa, którego Hurkacz odprawił w drodze po triumf w Miami.



- Plan to jak najszybciej przystosować się do gry na ziemi i walczyć - komentował nasz zawodnik.



Turniej w Monte Carlo w sezonie 2020 nie doszedł do skutku z powodu pandemii koronawirusa. Jego ostatnim zwycięzcą jest Włoch, Fabio Fognini, który triumfował w 2019 roku.



