Rumuńska tenisistka Simona Halep, która w sobotę po raz pierwszy w karierze wygrała Wimbledon, była fetowana przez tysiące fanów na Stadionie Narodowym w Bukareszcie. Gratulacje przesłała jej słynna gimnastyczka Nadia Comaneci, pięciokrotna mistrzyni olimpijska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Simona Halep: Cieszę się, to coś wyjątkowego. Wideo © 2019 Associated Press

- To trofeum jest dla was, dla kraju - powiedziała rumuńska tenisistka, zwracając się do kibiców w Bukareszcie.

Reklama

W finale Wimbledonu pokonała 6:2, 6:2, słynną Amerykankę Sereną Williams, 23-krotną triumfatorkę turniejów wielkoszlemowych. Rumunka przed ponad rokiem triumfowała w French Open na kortach ziemnych.

Halep podziękowała też słynnym swoim rodakom Ilie Nastase i Ionowi Tiriacowi za udzielone jej rady i wskazówki. Ten drugi znany tenisista komentował w telewizji jej sukces w Londynie.



Specjalne nagranie wideo z gratulacjami przesłała Halep Comaneci, która mieszka obecnie w USA. Na stadionie gośćmi tenisistki byli natomiast byli słynni piłkarze Gheorghe Hagi, były kapitan, a później trener reprezentacji Rumunii, i Gheorghe Popescu.



Zdjęcie Simona Halep po powrocie do kraju / AFP