"List do mojej Ojczyzny" - zatytułowała swoje pismo jedna z najlepszych tenisistek świata, obecnie 15. w rankingu WTA, opublikowane w języku ukraińskim i angielskim.

Wzruszające słowa o miłości do Ukrainy

"Jestem teraz daleko od Ciebie, daleko od moich bliskich, od mojego narodu, ale nigdy jeszcze moje serce nie było tak bardzo wypełnione twoim ciepłem i energią.

Tak trudno wyrazić jak bardzo jesteś wyjątkowa. Dla mnie jesteś silna, piękna i niepowtarzalna. Dałaś mi wszystko i ja trzymam każdą twoją cząstkę: twojej kultury, twojego dorobku, twoich krain, twoich mórz, twoich miast, twojego narodu. Mojego narodu." - we wzruszających zdaniach opisała swój kraj Elina Switolina.

"Moje oczy nie przestają płakać"

Potem odniosła się do aktualnej sytuacji w kraju, wojny, która wywołała Rosja najeżdżając na ojczyznę tenisistki. "Mój narodzie, każdego dnia boję się o ciebie. Moje oczy nie przestają płakać, moje serce nie przestaje bić. Ale jestem dumna".

O wszystkich uczestniczących w obronie Ukrainy przed rosyjskim najeźdźcą napisała: "Jesteście moimi bohaterami".

Sama też postanowiła walczyć. Najlepiej jak umie. Na korcie. Oświadczyła, że premie pieniężne z najbliższych turniejów, w których weźmie udział przekaże na wsparcie ukraińskiej armii oraz na pomoc humanitarną dla swojego kraju.

"Jesteś we wszystkich moich myślach i modlitwach. Zawsze jesteś ze mną. Ukraina - to ja. Ukraina - to my. Jestem dumna z tego, że jestem Ukrainką. Elina Switolina".

Na korcie zarobiła 21 milionów dolarów

27-letnia tenisistka pochodzi z Odessy, o którą toczą się obecnie zacięte walki. Od kilku lat mieszka zagranicą. W ubiegłym roku poślubiła znanego francuskiego tenisistę Gaela Monfilsa.

Jej największymi sukcesemi w karierze było zwycięstwo w turnieju Masters w Singapurze w 2018 roku i zdobycie brązowego medalu na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Dwukrotnie grała w półfinałach turniejów wielkoszlemowych - na Wimbledonie i w US Open w 2019 roku. Na korcie zarobiła ponad 21 milionów dolarów.

W tym roku jej nie idzie. W Australian Open odpadła w trzeciej rundzie, w WTA w Dubaju w drugiej rundzie. W najbliższym czasie zamierza wystartować w prestiżowych amerykańskich turniejach w Indian Wells i Miami.

Olgierd Kwiatkowski