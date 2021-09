18-letnia Brytyjka w finale pokonała inną nastolatkę Kanadyjkę Leylah Fernandez 6:4 6:3, przechodząc do historii.



Została bowiem pierwszą zawodniczką z kwalifikacji, która wygrała w finale turnieju wielkoszlemowego. Poza tym w 10 meczach, trzy w kwalifikacjach i siedem w turnieju głównym, nie straciła seta. Poprzednio US Open bez straty seta wygrała Serena Williams w 2014 roku.



"W przeszłości było kilka wspaniałych występów, ale Emma Raducanu grała przecież kwalifikacje, prezentując niesamowity tenis i przechodząc tę niesamowitą drogę, więc zdecydowanie to może być największy przełomowy występ wszech czasów" - mówił Thiem.

"Patrząc na statystyki, to była niesamowita podróż. W całym turnieju nie straciła seta. Przeszła kwalifikacje, a nie grała nawet jednego tie-breaka. To wspaniałe i coś, czego nie byliśmy świadkami nigdy wcześniej. Poza tym, jej sposób gry, jej technika, sposób poruszania, w pewnym sensie wprowadziła to na nowy poziom dla całej gry" - dodał Austriak, który opuścił męski turniej z powodu kontuzji.



