Tenis. "Djoković jest jak z filmu. Próbujesz go zabić, a on i tak się podniesie"

Novak Djoković wygrał ostatni Wimbledon dokładnie dwadzieścia lat po tym, jak w tym samym legendarnym turnieju triumfował jego trener, Chorwat Goran Ivanisević.

Novak jak bohater filmu

Ivanisević już od dłuższego czasu współpracuje z Serbem i jest jednym z członków jego sztabu. Teraz postanowił szczerze wypowiedzieć się na temat talentu 34-letniego tenisisty.

- Djoković jest jak bohater filmów akcji. Niby próbujesz go zabić 27 razy, a i tak się podniesie. I znowu musisz próbować, a on znowu się podnosi. I znowu. To fantastyczne, co osiągnął. Cieszę się, że mogę być tego świadkiem i tego uczestnikiem. Djoković będzie pisał historię! - oświadczył Chorwat. - Zrobi to na US Open.

Serbski tenisista w emocjach gorąco dziękował Ivaniseviciowi za pomoc w zdobyciu 20. wielkoszlemowego tytułu. - Praca z Novakiem to honor i przywilej. Ale z drugiej strony nie jest to łatwe, bo towarzyszy temu spora presja - wyznał Chorwat. Nie ukrywa też, kto jego zdaniem jest najlepszym zawodnikiem z tzw. Wielkiej Trójki. - Dla mnie, Novak jest najlepszy w historii - zadeklarował.

Ivanisević: Z Bałkanów, więc wyjątkowi

Ivanisević podzielił się refleksją na temat tego, skąd bierze się fenomen "Djoko".

- Kiedy Djoković wygrał na kortach Rolanda Garrosa, zyskał wiele pewności siebie. A to pomaga. Miewał mecze, w których nie pokazywał swojego najlepszego tenisa i nawet wówczas wychodził z tych potyczek zwycięsko. To kwestia tego, że jest prawdziwym mistrzem. My pochodzimy z Bałkanów, a dla ludzi stamtąd wszystko jest możliwe - podsumował Ivanisević. - Tworzymy coś nawet wówczas, gdy nikt się tego nie spodziewa. Jesteśmy wyjątkowi.

