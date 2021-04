- Spodziewałem się wyrównanego meczu. Myślę, że Hurkacz pod koniec wyglądał od rywala lepiej pod względem fizycznie. Lepiej serwował i returnował. Wielki sukces Polaka - przyznał na gorąco po spotkaniu Huberta Hurkacza ze Stefanosem Tsitsipasem komentator Polsatu Sport, Dawid Olejniczak. Polak pokonał faworyzowanego Greka podczas turnieju ATP w Miami.

Agata Bednarczuk: Wielki sukces Huberta Hurkacza, pokonanie Stefanosa Tsitsipasa. Chyba nikt nie sądził po pierwszym secie, że tak się to skończy.

Dawid Olejniczak: - Olbrzymi sukces, zwłaszcza że przegrywał 2:6 i 0:2. To był moment, w którym chyba mało kto wierzył w to, że może wygrać. Wygrał, pokazał charakter, walczył od początku do końca. Znakomita gra poparta świetnym przygotowaniem fizycznym. Warunki w Miami są w tym momencie bardzo trudne, wilgotność powietrza sięga 90%. Bez odpowiedniej bazy fizycznej nie ma czego szukać.

Co było kluczem do wygranej?

- Spodziewałem się wyrównanego meczu. Myślę, że Hurkacz pod koniec wyglądał od rywala lepiej pod względem fizycznie. Lepiej serwował i returnował. Wielki sukces Polaka. Teraz dla niego czas na ochłonięcie i przygotowanie się do półfinałowego starcia.

Czy można mówić o niespodziance? Grek był faworytem.

- To jest niespodzianka. Grek był wyraźnym faworytem tego starcia. Dziwiłem się, że aż tak dużym. Wcześniejsze mecze wygrał Grek, ale wszystkie były wyrównane.

