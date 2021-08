25-latek to między innymi finalista tegorocznego Australian Open czy półfinalista imprezy z sezonu 2019. W rankingu ustępuje jedynie Novakowi Djokoviciowi. Jak przyznał w rozmowie z "Spox", inspiracją dla niego jest "Lewy".

- Podziwiam sposób, w jaki pracuje nad swoją formą i kondycją. Imponuje mi także jego mentalność - mówił dodając, że zdarza mu się... "podglądać" naszego rodaka na Instagramie. - Kiedyś idoli oglądaliśmy w telewizji, obecnie jest więcej możliwości - zauważył.



- Mam wielki szacunek do Lewandowskiego i tego, jak traktuje swoje ciało. Staram się jego podejście przenosić do świata tenisa. To, co robisz poza kortem ma wielki wpływ na to, jak wypadasz w trakcie gry. Inny przykład to Cristiano Ronaldo - kontynuował.



Jak zaznaczył Rosjanin, pozostaje on pod wielkim wrażeniem tego, w jaki sposób pracuje się w Bayernie Monachium nad formą fizyczną piłkarzy. - Wystarczy rok w klubie i zawodnik wygląda jak kulturysta - mówił.



