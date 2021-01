- Nowe pokolenie zaczyna przejmować kontrolę w kobiecym tenisie - uważa Daniela Hantuchova. Była znakomita zawodniczka ma na myśli Igę Świątek, Sofią Kenin i Naomi Osakę.

W ubiegłym roku rozgrywki tenisowe, podobnie jak w innych dyscyplinach, zostały storpedowane przez pandemię koronawirusa. Jedym z głównych tematów rozmów w świecie tenisa było to, kto przejmie rolę faworytki po erze Sereny Williams. "Czuję się pewniej, jeśli chodzi o tenis kobiecy. W 2020 roku było tak wiele inspirujących historii i mam wrażenie, że nowe pokolenie zaczyna przejmować kontrolę" - stwierdziła Hantuchova w rozmowie ze Sky Sports.

Była znakomita zawodniczka w tym gronie wymieniła Igę Świątek. Słowaczka z dużym uznaniem wypowiedziała się o umiejętnościach naszej tenisistki. "Osobiście byłam pod wielkim wrażeniem Igi Świątek. Jest moją ulubioną zawodniczką, jeśli chodzi o grę i sposób myślenia na korcie. To połączenie wielu tenisistek w jednym. Uważam, że ma trochę z Martiny Hingis, Agnieszki Radwańskiej, Jennifer Capriati. Mówimy o kimś, kto będzie odgrywał znaczącą rolę, o ile zdrowie jej na to pozwoli" - zaznaczyła triumfatorka siedmiu turniejów WTA i półfinalistka Australian Open.



Świątek zachwyciła świat w Paryżu. 19-latka jako pierwsza Polka w historii wygrała turniej Wielkiego Szlema. Na kortach Rolanda Garrosa spisywała się rewelacyjnie. W siedmiu meczach straciła zaledwie 28 gemów. Na drodze do triumfu rozgromiła m.in. jedną z faworytek Rumunkę Simonę Halep 6:1, 6:2. Imponującą kampanię Świątek zakończyła w wielkim stylu w finale, w którym pokonała Kenin 6:4, 6:1. Metodyczne i wyrachowane rozszyfrowanie rywalek przez polską nastolatkę okazało się wyróżniającą cechą na jej drodze do największego sukcesu w karierze.



"Przez lata na kortach dominowały zawodniczki niewiarygodnie mocne. A tu pojawił się ktoś, kto gra mądrze, ma piękną technikę. Przypomniała mi się trochę Ashleigh Barty, kiedy wygrała Rolanda Garrosa. Taki styl gry oglądaliśmy 20 lat temu, więc jest to miła odmiana i wspaniale jest znów to zobaczyć. Jestem wielką fanką Igi Świątek" - podkreśliła Hantuchova.

Obok Świątek, Słowaczka zwraca również uwagę na 21-letnią Kenin, która w grudniu została wybrana Tenisistką Roku WTA i ma na koncie zwycięstwo w Australian Open oraz na 23-letnią Osakę, która w ubiegłym roku po raz drugi w karierze wygrała US Open.



Pierwszy wielkoszlemowy turniej w tym roku Australian Open rozpocznie się 8 lutego. Zagra w nim troje polskich tenisistów: Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Z rywalizacji wycofała się z powodu kontuzji Magda Linette.

