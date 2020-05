- Wolałbym, żeby był gorszym trenerem, ale lepszym ojcem – wyznał dziennikowi „La Nacion” we wstrząsającym materiale były argentyński tenisista Guillermo Perez Roldan.

- Wciskał mi ananasa pięścią do ust. Wkładał mi głowę do wanny. Przywiązywał do łóżka - opowiadał o tym jak był maltretowany przez swojego ojca, a zarazem trenera, 50-letni dziś Roldan.

- Mój ojciec był wizjonerem, wielkim znawcą tenisa, super trenerem. Niestety, byłem jego synem. Wolałbym, żeby był gorszym trenerem, ale lepszym ojcem. W ogóle on powinien być nadal trenerem, a ja prawnikiem - mówi Argentyńczyk.

Był jednym z najbardziej obiecujących tenisistów w swoim kraju w latach 80. XX wieku. Pochodzący z Tandil (tak jak Juan Martin Del Potro) Roldan dwukrotnie wygrywał turniej juniorów Roland Garrosa. W erze Open jest jedynym tenisistą, który tego dokonał. U kobiet podobnym osiągnięciem może pochwalić się Martina Hingis. W seniorach najlepiej również prezentował się na nawierzchni ziemnej. Dziewięciokrotnie wygrywał turnieje ATP, 20 razy był w finałach.