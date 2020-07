Amerykańska gwiazda tenisa nie próżnuje, przygotowując się do powrotu na kort po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Jej czas wypełnia jednak również opieka nad córką Alexis. Niedawno opublikowała w sieci film, na którym dziewczynka stawia swoje pierwsze kroki w tenisie.

Wirus wywrócił do góry nogami tenisowy kalendarz, sprawiając, że zawodnicy musieli dostosować się do nowych okoliczności. Niełatwy czas dla wielu był też przeszkodą w realizacji planów treningowych.

Z każdej złej sytuacji można jednak wyciągnąć nutkę optymizmu, a tą z pewnością był wolny czas, który normalnie sportowcy spędzali na zgrupowaniach i wyjazdach na turnieje. Możliwość spędzania czasu z rodziną była dla wielu z nich bezcenna.

W dobie izolacji aktywna w mediach społecznościowych jest Serena Williams. Utytułowana sportsmenka opublikowała niedawno w sieci film o zdjęcia, na których razem ze swoją córką gra w tenisa.

Mała Alexis dostała do ręki rakietę, a na korcie starała się naśladować swoją mamę. Uroku sytuacji dodał strój, który był niemal taki sam jak ten, który miała na sobie Williams.

Zdobywczyni Karierowego Złotego Wielkiego Szlema ma zamiar wystąpić w US Open. Trener tenisistki Patrick Mouratoglou stwierdził niedawno, że turniej będzie pierwszą okazją, aby coś wygrać.



