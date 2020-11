Kamil Majchrzak (LOTOS PZT Team) zwyciężył w grze podwójnej w halowym challengerze w Hamburgu, gdzie w singlu dotarł do półfinału.

Pierwsze deblowe zwycięstwo w imprezie rangi ATP Challenger Tour odniósł w tym tygodniu Kamil Majchrzak, któremu partnerował Szwajcar Marc-Andre Huesler. Okazali się najlepsi w halowym challengerze w Hamburgu (z pulą nagród 44,8 tys. euro). W dramatycznym finale wykorzystali dopiero 12.

piłkę meczową, wygrywając ostatecznie z Brytyjczykiem Lloydem Glasspoolem i Amerykaninem Alexem Lawsonem 6:3, 1:6 i w super tie-breaku 20-18.



W singlu zawodnik LOTOS PZT Team dotarł do półfinału, w którym musiał uznać wyższość Austriaka Sebastiana Ofnera 6:7 (3-7), 1:6. Będzie miał okazję do rewanżu już w przyszłym tygodniu, bo los skojarzył ich już w pierwszym meczu większego challengera w Eckental (z pulą nagród 88,5 tys. euro).



Majchrzak będzie tam walczył o powrót do pierwszej setki rankingu ATP Tour, w którym jest na 106. pozycji. To ważne, by zapewnić sobie miejsce w głównej drabince wielkoszlemowego Australian Open w styczniu.



W grze podwójnej występ z Hueslerem rozpocznie od spotkania z chorwackimi braćmi Ivanem i Mateją Sabanovami. W challengerze tym wystartuje też duet Karol Drzewiecki i Szymon Walków, który wylosował na początek Fina Harriego Heliovaarę i Austriaka Jurija Rodionova.



Zwycięski marsz kontynuuje trzeci z najwyżej notowanych Polskich tenisistów - Kacper Żuk, który w poniedziałek osiągnie 271. pozycję na świecie, najwyższą w dotychczasowej karierze. Zawodnik LOTOS PZT Team po ubiegłotygodniowym triumfie w turnieju ITF 25 w Hamburgu, tym razem nie miał sobie też równych w imprezie tej samej rangi w portugalskim Vale do Lobo (pula nagród 25 tys. dol.).



Do finału turnieju ITF w amerykańskim Tyler (80 tys. dol.) dotarł debel Paula Kania-Choduń i Katarzyna Piter. W nocy z niedzieli na poniedziałek spotkają się w nim z tenisistkami z USA Allurą Zamarripą i Maribellą Zamarripą. W ćwierćfinale singla w Teksasie odpadła natomiast Katarzyna Kawa.



Zwycięstwo deblowe w imprezie ITF 15 w Monastyrze odniosła Weronika Falkowska, w parze z Niemką Lisą Ponomar. Przypomnijmy, że w poprzednim tygodniu tenisistka LOTOS PZT Team w tej samej miejscowości również była najlepsza w grze podwójnej i dotarła wówczas też do finału w singlu.



Za nami pierwszy z trzech turniejów Halowego Pucharu Polski. W Bytomiu triumfowali najwyżej rozstawieni w drabinkach - Julia Oczachowska i Maciej Rajski, a w deblu Wiktoria Rutkowska z Aleksandrą Wierzbowską oraz Michał Mikuła z Yannem Wójcikiem.



Dwie kolejne imprezy pod szyldem Halowego Pucharu Polski zostaną rozegrane w nrtach Mery Warszawa (Mera, 7-10 listopada) i w Bydgoszczy

(14-17 listopada).

Tomasz Dobiecki