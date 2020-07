Tenis. Challenger ATP w Szczecinie przeniesiony na przyszły rok

28. edycja najstarszego tenisowego turnieju zawodowego w Polsce, Pekao Szczecin Open odbędzie się dopiero w przyszłym roku - poinformowali organizatorzy. Challenger ATP był zaplanowany na 14-20 września.

Wrześniowy turniej w Szczecinie miał się odbyć pomiędzy dwiema lewami Wielkiego Szlema, czyli US Open i Rolland Garros.

- My jesteśmy gotowi w każdej chwili do zorganizowania turnieju. Robiliśmy go już tyle razy, że pewne sprawy dzieją się rutynowo. Zresztą nad jego przygotowaniem pracuje się cały rok. Warunkiem jest, by decyzja zapadła w pierwszej połowie lipca - mówił pod koniec czerwca dyrektor turnieju Krzysztof Bobala.

Organizatorzy szczecińskiej imprezy byli w stałym kontakcie z władzami ATP. Chcieli, aby polska impreza mogła się odbyć z udziałem publiczności. Tak się jednak nie stanie.

"Zdrowie i bezpieczeństwo tenisistów, kibiców oraz wszystkich pracowników i współpracowników Pekao Szczecin Open jest dla nas, jako dla organizatorów, najważniejsze. Dlatego w związku z dynamiczną i wciąż niepokojącą sytuacją spowodowaną pandemią wirusa COVID-19 nie tylko w Polsce, ale i na świecie, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu 28. edycji największego zawodowego turnieju tenisowego w naszym kraju - Challengera ATP - Pekao Szczecin Open na przyszły rok. Decyzja została podjęta w porozumieniu z władzami ATP oraz ze sponsorami tytularnymi" - napisano w komunikacie.

Po przeniesieniu 28. edycji Pekao Szczecin Open na przyszły rok znajdzie się ona w kalendarzu ATP w tym samym tygodniu, w jakim miała być rozegrana w tym roku, tj. tydzień po US Open.

Rozegrana we wrześniu 2019 r. 27. edycja Pekao Szczecin Open została uznana przez ATP najlepszą imprezą tej rangi na świecie. Było to już trzecie takie wyróżnienie. The Best Challenger Award szczeciński turniej po raz pierwszy otrzymał w 2002 roku. Kolejne takie wyróżnienie przypadło mu cztery lata temu. Jest ono przyznawane przede wszystkim w oparciu o głosy zawodników. W sezonie 2019 na całym świecie odbyło się ponad 150 challengerów.

Turniej w Szczecinie rozgrywany jest od 1994 roku. Jest najstarszą, cyklicznie organizowaną imprezą w zawodowym tenisie w Polsce. Od 1996 ma rangę challengera. Dotychczas żaden tenisista nie triumfował tu dwukrotnie. Nigdy nie wygrał też żaden Polak ani Hiszpan. Impreza ma rangę 150 tys. dolarów - najwyższą możliwą w tej kategorii. W poprzednim roku na szczecińskich kortach triumfował Słowak Jozef Kovalik. Trzykrotnie szczecińską imprezę wygrywali w deblu Marcin Matkowski i Mariusz Fyrstenberg.

