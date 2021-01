Caroline Wozniacki, duńska tenisistka polskiego pochodzenia, w wywiadzie dla "Bilda" opowiedziała o chorobie, która przyczyniła się do zakończenia przez nią sportowej kariery.

Triumfatorka wielkoszlemowego Australian Open z 2018 roku ogłosiła zakończenie kariery niemal rok później, wówczas zaprzeczając, aby miało to związek z jej stanem zdrowia - To nie ma nic wspólnego z moim zdrowiem - oświadczyła wówczas.

Z perspektywy czasu Wozniacki zdradza jednak, że zdiagnozowane u niej reumatoidalne zapalenie stawów, zaatakowało jej organizm w najlepszym dla niej momencie - Byłam u szczytu kariery, kiedy dowiedziałam się o chorobie. To miał być mój rok, ale zaczęłam odczuwać ogromny ból stawów i ciągłe zmęczenie - powiedziała Dunka.

- Przez te dolegliwości przegrywałam mecze, które powinnam była wygrać z łatwością. Wpłynęło to też na moje codzienne życie, miałam tak obolałe ręce, ramiona, łokcie, dłonie i stopy, że trudno było wyczesać włosy, lub w ogóle wstać z łóżka - powiedziała lidera rankingu WTA w sezonach 2010 i 2011.

Wozniacki wygrała w karierze 30 turniejów rangi WTA, w 2017 jej łupem padł turniej WTA Finals - Był taki moment, że mąż musiał pomagać mi wstać z łóżka, nie mogłam się poruszyć. To nie był łatwy czas. Czułam się samotna, ale małżonek nie pozwolił mi się poddać. Wiem, że to cierpienie będzie mi towarzyszyć do końca życia - zakończyła żona koszykarza Davida Lee.

