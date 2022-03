Jewgienij Kafielnikow to zdobywca dwóch tytułów Wielkiego Szlema. Rosjanin triumfował w 1996 roku w French Open i trzy lata później w Australian Open. Do tego dołożył szereg zwycięstw w mniejszych turniejach i zawodach. Teraz nie ma złudzeń, co do podejścia Europy do Rosjan.

Tenis. Jewgienij Kafielnikow to były triumfator French Open i Australian Open

"Pamiętam, jak jakiś czas temu niektórzy pisali, że Ukraińcy jadą myć kible na zachód Europy. Zasmucę was. Rosjan teraz nie chcą nawet do mycia toalet" - napisał Kafielnikow w swoich mediach społecznościowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iga Świątek - Anett Kontaveit. SKRÓT. WIDEO © 2022 Associated Press

Tenisowa federacja obeszła się z sportowcami łagodnie - w przeciwieństwie do większości światowych central. Rosyjscy tenisiści i tenisistki mogą rywalizować we wszystkich zmaganiach indywidualnie . Rosję i Białoruś wykluczono z konfrontacji reprezentacyjnych.