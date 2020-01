Taki scenariusz jest rozważany od kilku dni. Pogoda w Australii nieco się poprawiła, bo spadł deszcz, ale tenisiści są zaniepokojeni i pytają się, czy można grać w takich warunkach, gdy w powietrzu unosi się smog?

Australian Open rozpoczyna się 20 stycznia i potrwa do 2 lutego. Ale już w przyszłym tygodniu odbędą się eliminacje (wystąpią w nich aż cztery tenisistki z Polski). Wybrzeża Australii od początku roku trawione są przez ogień. Pożary objęły powierzchnię 60 tys. km kwadratowych. Są ofiary śmiertelne.

Najgorzej jest w okolicach Canberry i Sydney. Z powodu smogu, jaki wywołuje dym, odwołano jeden z tenisowych turniejów challengerowych, przenosząc go do Bendingo. W tych metropoliach nie odbyły się zaplanowane wcześniej mecze krykieta, piłki nożnej kobiet. Drużna uniwersytecka rugby z Canberry przeniosła treningi do odległego o 400 km Newcastle. Władze samorządowe zamknęły wszystkie baseny miejskie. Zalecają unikać aktywności fizycznej na zewnątrz.

W Melbourne, gdzie odbędzie się Australian Open, nie jest aż tak tragicznie, ale sytuacja uznana została za niepokojącą. Według Urzędu Ochrony Środowiska Stanu Victoria w niedzielę poziom smogu wyniósł 4 w pięciostopniowej skali. Oznacza to "bardzo złą" jakość powietrza, 5 to wartość uznawana za niebezpieczną. Mieszkańcy zgłaszają, że czują w domach zapach dymu. W poniedziałek spadł deszcz i sytuacja się poprawiła, ale zawodnicy i trenerzy, którzy przygotowują się do turnieju oprócz tego, że gremialnie włączyli się w akcje pomocy ofiarom pożarów, niepokoją się negatywnymi skutkami żywiołu w Australii.

- Jeśli sytuacja się nie poprawi, spotkamy się w gronie zawodników i porozmawiamy na ten temat - powiedział szef rady zawodników w ATP Novak Djoković, broniący tytułu w Australii. - Musimy ustalić w jakich warunkach gra jest groźna dla naszego zdrowia - komentował Kevin Anderson z RPA, wiceprzewodniczący rady.

Craig Tiley, szef Australijskiej Federacji Tenisowej organizatora Australian Open uspokaja tenisistów i kibiców. - Najbliższe pożary są kilkaset kilometrów od Melbourne. Mamy specjalnych meteorologów, którzy analizują jakość powietrza, jaka jest i będzie w okolicach Melbourne Park - tłumaczył Tiley. - Według naszych informacji prognozy pogody na czas eliminacji i turnieju są dobre. Nie przewidujemy żadnego opóźnienia w rozpoczęciu turnieju i odbędzie się on zgodnie z terminem - dodał.

Organizatorzy zapewnili jednak, że większy smog będzie traktowany tak samo jak upał. Sędziowie będą mogli wstrzymać mecze, kiedy bezpieczne wartości zanieczyszczenia powietrza zostaną przekroczone.

