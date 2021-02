Iga Świątek w drugiej rundzie Australian Open zmierzy się z Camilą Giorgi. Obie tenisistki dwa lata temu walczyły na tym samym etapie turnieju na antypodach, z tym że wówczas powody do radości miała Włoszka. Czy nowa gwiazda polskiego sportu weźmie rewanż na najbliższej rywalce? Spotkanie w środę ok. godziny 5-6 rano czasu polskiego.

Świątek i Giorgi po raz pierwszy spotkały się na korcie w 2017 roku. Podobnie jak teraz, była to druga runda Australian Open. Debiutująca w turnieju wielkoszlemowym Polka nie miała zbyt wiele do powiedzenia, przegrywając 2:6, 0:6. Od wspomnianego meczu w życiu Świątek wiele się zmieniło. W ubiegłym roku Polka wygrała French Open i stała się jedną ze wschodzących gwiazd światowego tenisa. Włoszka nie może się z nią równać.

29-letnia Giorgi zajmuje obecnie 79. miejscu w rankingu WTA. Najwyżej w swojej karierze była sklasyfikowana na 26. pozycji. Na swoim koncie ma dwa wygrane turnieje WTA - w 's-Hertogenbosch (czerwiec 2015) i Linzu (październik 2018). W przeszłości grała także w Katowicach. Trzy razy docierała tam do finału turnieju (wrzesień 2009, kwiecień 2015, kwiecień 2016), przy czym wygrała ten pierwszy z rangą ITF. Jeśli chodzi o turnieje wielkoszlemowe, to jej najlepszym wynikiem pozostaje ćwierćfinał Wimbledonu w 2018 roku. W Australian Open trzykrotnie docierała do trzeciej rundy (2015, 2019, 2020). Na kortach zarobiła ponad cztery miliony dolarów.

