Tenis. Australian Open. Novak Djoković jednak nie zagra?

Tenis

Premier Australii Scott Morrison zapowiedział, że niezaszczepieni tenisiści będą mogli przylecieć do Australii i zagrać w styczniowym turnieju Australian Open. Ale to wcale nie oznacza to, że do walki o obronę tytułu może przystąpić lider rankingu Novak Djoković. Inne zdanie na temat niezaszczepionych mają władze stanu Wiktoria, w którym leży Melbourne.

