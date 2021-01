Tenis. ATP w Delray Beach. Hubert Hurkacz awansował do finału

Hubert Hurkacz pokonał Christiana Harrisona 7-6, 6-4 w półfinale turnieju ATP w Delray Beach. Dzięki zwycięstwu Polak ma szansę na drugie w karierze zwycięstwo w turniejach tej rangi.

Rywalem najwyżej sklasyfikowanego w światowym rankingu polskiego tenisisty był Christian Harrison. Amerykanin był rewelacją turnieju w Delray Beach, po drodze do półfinału wyeliminował między innymi najwyżej rozstawionego Christiana Garina.

W pierwszym gemie Hurkacz wygrał serwis, tym samym odpowiedział Amerykanin. Nikt nie popełniał błędów seriami, w związku z czym tryb "gem za gem" trwał aż do tie-breaka.

W dodatkowej części pierwszego seta doszło do kilku świetnych wymian, obaj tenisiści zaczęli bardziej ryzykować. Opłaciło się to Hurkaczowi, który od stanu 2-2 wygrał trzy z rzędu piłki, rywal kilka razy pomylił się pod presją.

Tie-breaka polski tenisista wygrał 7-4, zapisując na swoją korzyść pierwszego seta.

Druga partia została w pewnym momencie na kilkanaście minut przerwana z powodu opadów deszczu. Kort przystosowano jednak do gry osuszając, a opady ustały.



Kluczowym momentem w tej części meczu były gemy 7,8 i 9. We wcześniejszym przebiegu meczu brakowało przełamań, ale w tych trzech fragmentach dochodziło do przegrania gema przez serwującego. Dwukrotnie to Hurkacz zdominował przeciwnika, a dalsza konsekwentna gra pozwoliła na wygraną w secie 6:4 i 2-0 w całym meczu.



W finale Polaka czeka rywalizacja ze zwycięzcą drugiego półfinału, w którym zmierzą się Sebastian Corda i Cameron Norrie. Do tej pory w dorobku Hurkacza jest jedno zwycięstwo w turnieju rangi ATP (Winston-Salem Open 2019).



Hubert Hurkacz - Christian Harrison 7-6 (7:4), 6-4



