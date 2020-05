- Pandemia pokrzyżowała nam plany. Zostaliśmy zaskoczeni, ale zdążymy - mówi trener kobiecej reprezentacji Polski w tenisie i mąż najwybitniejszej polskiej tenisistki Agnieszki Radwańskiej. W styczniu para ogłosiła, że spodziewa się dziecka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dawid Celt komentuje dla Interii długą przerwę w tenisie: To dobry moment, żeby zajść w ciążę i urodzić dziecko. INTERIA.TV

- Czekamy, przygotowujemy się do tej wspaniałej chwili. Pandemia pokrzyżowała nam plany. Zostaliśmy zaskoczeni. Nie zdążyliśmy się przygotować. Chodzi o wyprawkę, przygotowanie pokoiku. Zdążymy - zapewniał Celt pytany o przygotowania do narodzin.

Szkoleniowiec reprezentacji, tak jak żona były tenisista, zapewniał też, że nie jest przesądzone, czy dziecko pójdzie w ślady rodziców. - Chcielibyśmy, ale nic na siłę. Zobaczymy do czego będzie miało predyspozycje. Nie będziemy przekładać rodzicielskich ambicji na dziecko. Jeżeli będzie chciało grać w piłkę - niech to robi. Jeżeli będzie chciało uprawiać balet - niech to robi. Wolny wybór. Czas pokaże - mówił podczas rozmowy z Interią.

Agnieszka Radwańska zakończyła bogatą w sukcesy karierę sportową w listopadzie 2018 roku. Sześć lat wcześniej tenisistka z Krakowa zagrała - jako druga Polka w historii - w finale Wimbledonu. Dwukrotnie grała w półfinałach londyńskiego turnieju oraz w Australian Open. Na koncie ma 20 zwycięstw w turniejach rangi WTA, w tym prestiżowy Masters (2015). Przez 13 lat zarobiła na korcie 27,6 mln dol.