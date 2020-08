Iga Świątek i Słowaczka Viktoria Kuzmova wygrały z ukraińskimi bliźniaczkami Nadią i Ludmyłą Kiczenok 6:2, 6:3 w 1. rundzie debla tenisowego turnieju WTA w Nowym Jorku.

W 2. rundzie (1/8 finału) rywalkami polsko-słowackiego duetu będą albo reprezentantki gospodarzy Asia Muhammad i Taylor Townsend, albo inna Amerykanka Bethanie Mattek-Sands i Chinka Shuai Zhang.

W deblu rywalizować będzie także Magda Linette w parze z Brytyjką Heather Watson. W 1. rundzie zmierzą się z Amerykankami Cori Gauff i Catherine McNally.

Obie Polki wystąpią także w grze pojedynczej. Na początek Linette zagra z Rosjanką Wierą Zwonariową, a Świątek - z Amerykanką Christiną McHale.

Turniej Western & Southern Open zwykle odbywa się w stanie Ohio, ale w tym roku z powodu pandemii koronawirusa przeniesiono go do Nowego Jorku, gdzie 31 sierpnia rozpocznie się wielkoszlemowy US Open.