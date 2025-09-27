Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tegoroczna mistrzyni WTA 1000 znika ze ścieżki Świątek. Wielki triumf Rosjanki w Pekinie

Trwa kolejny dzień zmagań na turnieju WTA 1000 w Pekinie. Dzisiaj organizatorzy mają w planach dokończenie rywalizacji w drugiej rundzie singla. W jednym z rozegranych już spotkań doszło do eliminacji mistrzyni tegorocznego tysięcznika w Kanadzie. O sprawienie małej niespodzianki pokusiła się Anastazja Potapowa. Rosjanka sprawiła, że z półfinałowej ścieżki Igi Świątek zniknęła utalentowana zawodniczka.

Anastazja Potapowa awansowała do trzeciej rundy WTA 1000 w Pekinie
Anastazja Potapowa awansowała do trzeciej rundy WTA 1000 w Pekinie

W sobotę rozgrywane są spotkania drugiej rundy WTA 1000 w Pekinie w górnej części singlowej drabinki. W jednym z pierwszych dzisiejszych meczów najwyżej rozstawiona Iga Świątek pokonała Yue Yuan 6:0, 6:3 i zameldowała się w 1/16 finału. Takiej przepustki do kolejnej fazy nie wywalczyła za to Victoria Mboko - sensacyjna mistrzyni tegorocznego tysięcznika w Montrealu. Rewelacyjna 19-latka, od momentu sukcesu przed własną publicznością, nie wygrała ani jednego spotkania. Najpierw wycofała się z turnieju WTA 1000 w Cincinnati, chcąc zadbać o swoje zdrowie przed zbliżającym się US Open. Reprezentantka Kanady wypadła jednak słabo podczas nowojorskiego Szlema, wyraźnie ulegając Barborze Krejcikovej w pierwszej rundzie.

    Od tamtej chwili próżno było szukać 23. rakiety świata w kobiecych rozgrywkach. Kolejnym startem Mboko okazał się dopiero turniej WTA 1000 w Pekinie. Z racji rozstawienia z "21", Victoria mogła liczyć na wolny los w premierowej fazie. W kolejnej rundzie trafiła na Anastazję Potapową. Rosjanka spadła w ostatnim czasie w rankingu, aktualnie plasuje się na 59. pozycji. Wciąż posiada jednak potencjał do tego, by ogrywać zawodniczki z szerokiej światowej czołówki. Dziś przekonała się o tym młoda tenisistka z Ameryki Północnej.

      WTA Pekin: Victoria Mboko kontra Anastazja Potapowa w drugiej rundzie

      Mecz rozpoczął się od wzajemnych przełamań. Jako pierwsza swoje podanie utrzymała Potapowa, wychodząc ze stanu 15-30 w trzecim gemie. Po chwili Rosjanka posiadała nawet okazję na 3:1, ale ostatecznie mieliśmy remis. Kolejny istotny moment nastał w trakcie jedenastego rozdania. Wówczas Mboko wykorzystała ostatniego z trzech break pointów i przy stanie 6:5 serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Prowadziła 30-15, była o dwa punkty od celu. Mimo to dopuściła Anastazję do piłek na wagę tie-breaka. Finalnie doszło do decydującej rozgrywki w pierwszym secie. Potapowa miała już 5-0, potem zrobiło się 5-5. Kluczowa dwie akcje powędrowały jednak na konto Rosjanki. Ostatecznie Anastazja triumfowała w partii 7:6(5).

        Druga część spotkania dostarczyła mnóstwo zwrotów akcji. Najpierw Mboko obroniła dwa break pointy w premierowym gemie i utrzymała swoje podanie, a następnie przegrała kolejne trzy rozdania. Później reprezentantka Kanady wyszła z wyniku 1:3 na 5:3, przez co serwowała po doprowadzenie do decydującej odsłony. Od tamtego momentu... Victoria wygrała zaledwie jedną akcję - i to dopiero po 13 przegranych z rzędu. Potapowa utrzymała swoje podanie na koniec i zapewniła sobie zwycięstwo 7:6(5), 7:5 oraz awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Pekinie. Tam zmierzy się z Clarą Tauson albo Zeynep Sonmez.

        Iga Świątek - Anastazja Potapowa. SKRÓT. WIDEO
        Anastazja Potapowa
        Anastazja PotapowaAFP
        Victoria Mboko
        Victoria MbokoMinas PanagiotakisAFP
        Iga Świątek jedną z faworytek turnieju WTA 1000 w Pekinie
        Iga Świątek jedną z faworytek turnieju WTA 1000 w PekinieElsaAFP

