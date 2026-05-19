Tego wszyscy się bali. Alcaraz potwierdza najgorsze przypuszczenia. Oficjalnie

Łukasz Żurek

Fani Carlosa Alcaraza właśnie otrzymali kolejny cios. Bez udziału Hiszpana odbędzie się nie tylko nadchodzący Roland Garros, ale również kolejna impreza wielkoszlemowa, czyli Wimbledon. Wicelider światowego rankingu przegrywa z dokuczliwą kontuzją. Nie ma żadnych szans, by zainaugurować sezon gier na kortach trawiastych zgodnie z planem. Fatalne wieści ogłosił we wtorkowe popołudnie w serwisie X.

Carlos Alcaraz

"Moja rekonwalescencja przebiega pomyślnie i czuję się znacznie lepiej, ale niestety wciąż nie jestem gotowy, by grać, dlatego muszę zrezygnować z trawiastych turniejów w Queen's i Wimbledon" - oznajmił Alcaraz na platformie X.

"To dwa naprawdę wyjątkowe turnieje dla mnie i bardzo będzie mi ich brakować. Wciąż pracujemy nad tym, by wrócić jak najszybciej!" - dodał.

Carlos Alcaraz w trudnym momencie kariery. Odpuszcza drugi wielkoszlemowy turniej w tym sezonie

23-letni tenisista zmaga się z urazem nadgarstka. Nie jest to rodzaj kontuzji, który wymaga jedynie czasu i cierpliwości. Intensywna rehabilitacja nie przynosi na razie spektakularnych efektów.

Alcaraz to triumfator Wimbledonu z lat 2023 i 2024 roku. W poprzedniej edycji finałowe starcie zakończył porażką z Jannikiem Sinnerem.

