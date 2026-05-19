Tego wszyscy się bali. Alcaraz potwierdza najgorsze przypuszczenia. Oficjalnie

"Moja rekonwalescencja przebiega pomyślnie i czuję się znacznie lepiej, ale niestety wciąż nie jestem gotowy, by grać, dlatego muszę zrezygnować z trawiastych turniejów w Queen's i Wimbledon" - oznajmił Alcaraz na platformie X.

"To dwa naprawdę wyjątkowe turnieje dla mnie i bardzo będzie mi ich brakować. Wciąż pracujemy nad tym, by wrócić jak najszybciej!" - dodał.

Carlos Alcaraz w trudnym momencie kariery. Odpuszcza drugi wielkoszlemowy turniej w tym sezonie

23-letni tenisista zmaga się z urazem nadgarstka. Nie jest to rodzaj kontuzji, który wymaga jedynie czasu i cierpliwości. Intensywna rehabilitacja nie przynosi na razie spektakularnych efektów.

Alcaraz to triumfator Wimbledonu z lat 2023 i 2024 roku. W poprzedniej edycji finałowe starcie zakończył porażką z Jannikiem Sinnerem.

Więcej wkrótce...

Rozwiń

Carlos Alcaraz Pablo PORCIUNCULA AFP

Carlos Alcaraz David Gray AFP

Carlos Alcaraz DAISUKE URAKAMI AFP





Felix Auger-Aliassime - Vit Kopriva. Skrót meczu Polsat Sport