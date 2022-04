Tego Rosja bardzo się obawia. "Sami na to nie wpadną"

Od organizatorów Rolanda Garrosa docierają sygnały, że we Francji tenisiści z Rosji i Białorusi będą mogli występować, tak jak dzieje się to na innych turniejach ATP i WTA. Rosjanie przyjęli taką decyzję z zadowoleniem, choć jak mówi Swietłana Żurowa, deputowana do rosyjskiej Dumy, a w przeszłości mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim, są obawy o bojkot meczów z Rosjanami.

- Dla samych Francuzów to znak, że mają inne zdanie niż chociażby Włosi czy Brytyjczycy. Sportowcy nie mają z tym nic wspólnego, to czysta polityka. Jedyne, czego możemy się obawiać, to że niektórzy zawodnicy dadzą się przekonać do bojkotu meczów z naszymi tenisistami. Jest mało prawdopodobne, że sami na to wpadną. Jasne, że to będzie zaplanowana akcja - przekonuje Żurowa.

Reklama

Czytaj także: Szokujące słowa Badosy nt. wykluczenia Rosjan

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iga Świątek wygrała z Aryną Sabalenką 6:2, 6:2. WIDEO © 2022 Associated Press

Jeśli organizatorzy Rolanda Garrosa zgodzą się na udział Rosjan i Białorusinów w turnieju, do bojkotów raczej nie powinno dochodzić. Pamiętajmy, że na co dzień ci tenisiści normalnie rywalizują, a Wimbledon jest chlubnym wyjątkiem. Gdyby jednak do czegoś takiego doszło, byłby to ważny głos dla ATP i WTA, że środowisko stoi po stronie Ukrainy. A tego w Rosji bardzo się obawiają.