Barbora Strycova wraca na kort? Wymowne nagranie tenisistki

Wiele wskazuje na to, że Czeszka powróci do gry, a kibice będą mogli podziwiać ją w deblu. Wcześniej Strycova współpracowała na kortach m.in. z Karoliną Pliskovą, Ivetą Benesovą i Andreą Sestini Hlavackovą. Wiele wskazuje jednak na to, że 36-latka powróci do gry, rywalizując u boku Petry Kvitovej. 32-latka została bowiem oznaczona na nagraniu umieszczonym w sieci przez Strycovą.