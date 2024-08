Canadian Open zmierza do końca. Z powodu czwartkowo-piątkowych niedogodności pogodowych, kiedy to ulewne deszcze nawiedziły Montreal, w sobotę wielu tenisistów musiało w kilka godzin rozegrać dwa mecze. W tym gronie był m.in. Hubert Hurkacz ( o 17:00 polskiego czasu zaczął spotkanie z Thanasim Kokkinakisem , a o 23:30 z Arthurem Rinderknechem ). To samo przeszedł Jannik Sinner (o 20:00 zmierzył się z Alejandro Tabilo, a o 2:00 z Andriejem Rublowem).

Tej ostatniej konfrontacji Włoch nie dał rady wygrać. Przypomnijmy, że turniej w drugim co do wielkości mieście Kanady był dla niego pierwszym po Wimbledonie. W Londynie zatrzymał się na ćwierćfinale, a na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w ogóle nie zagrał. W obu przypadkach przeszkodziły mu choroby. - Nie byłem w stanie nawet wstać z łóżka - usprawiedliwiał ostatnio swoją nieobecność na kortach Rolanda Garrosa.

Pojedynek z Rosjaninem zaczął nie najlepiej - w czwartym gemie stracił serwis, co ostatecznie kosztowało go seta. Miał co prawda po chwili dwa break pointy na przełamanie powrotne, ale ich nie wykorzystał. W szóstym gemie z kolei to Rublow stanął przed dwiema szansami na kolejnego breaka, ale skończyło się na jednym.