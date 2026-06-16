Tego jeszcze nie było. Chwalińska oficjalnie potwierdza. Możliwy tytuł

A mowa o turnieju MSC Hamburg Ladies Open 2026 - imprezie rangi WTA 250, która zostanie rozegrana w dniach 20-26 lipca na niemieckich kortach ziemnych. Komunikat o tym, że wystąpi na niej Maja Chwalińska pojawił się już w poniedziałek.

- Z finału Rolanda Garrosa do Rothenbaum w Hamburgu - napisali organizatorzy, chwaląc się zgłoszeniem reprezentantki Polski, która zostanie jedną z najwyżej rozstawionych zawodniczek. Niewykluczone, że będzie nawet turniejową jedynką, co tylko zwiększy jej szanse na możliwy tytuł.

Po Wimbledonie Hamburg. Maja Chwalińska zabrała głos

We wtorek swój rychły przyjazd do Hamburga potwierdziła sama zainteresowana. W mediach społecznościowych turnieju WTA 250 pojawiło się nagranie z Mają Chwalińską w roli głównej, na którym 24-latka zaprosiła fanów na trybuny. Podkreśliła przy tym, że nigdy dotąd nie miała okazji zaprezentować się przed tamtejszą publicznością.

- Cześć wszystkim. Z tej strony Maja Chwalińska. Chciałam tylko powiedzieć, że jestem niezwykle podekscytowana tegorocznym przyjazdem do Hamburga. To będzie mój pierwszy raz na tym turnieju. Zdecydowanie nie mogę się więc doczekać tego tygodnia. Mam nadzieję, że was tam zobaczę - przekazała Maja Chwalińska.

Wtorek okazał się wielkim dniem dla naszej tenisistki. Wimbledon ogłosił bowiem, że w ręce Polki trafi jedna z "dzikich kart", która automatycznie otwiera jej drogę do głównej drabinki wielkoszlemowych zmagań w Londynie. Tego nie dawała jej dotąd nawet 21. lokata w rankingu WTA, ponieważ listy zostały zamknięte przez Brytyjczyków jeszcze przed bajecznym wyczynem Mai Chwalińskiej na Rolandzie Garrosie.

Teraz czeka ją kolejne wyzwanie w jednym z czterech najważniejszych turniejów w tenisowym kalendarzu, po którym 24-latka zamelduje się właśnie w Hamburgu.

Maja Chwalińska Zabulon Laurent/ABACA East News

Maja Chwalińska Anne-Christine POUJOULAT AFP

Maja Chwalinśka ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP





Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystko Polsat Sport