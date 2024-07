Te łzy to przestroga dla Świątek. "Może bardziej przegrać ze sobą"

Ten pojedynek oglądałam jednym okiem, bo już rozgrzewałam się w szatni do swojego debla. Do tego w tym samym czasie grała też Magda Linette, więc miałam włączone dwa telewizory i w ten sposób obserwowałam spotkania. Ale widać, że Iga jest w formie na medal olimpijski. Co więcej, nawet gdyby nie była, to jest tu w stanie spokojnie wygrać. W Paryżu zwycięża seryjnie, a to na pewno da jej pozytywnego kopa

~ podkreśla Rosolska.