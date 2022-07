Kilka dni temu Tamara Korpatsch wywołała spore kontrowersje, gdy publicznie zaatakowała rewelację Wimbledonu , Harmony Tan. Obie panie miały zagrać razem w deblu, lecz francuska tenisistka w ostatniej chwili wycofała się z tego pomysłu. Wyjaśniła, że - po niespodziewanej wygranej nad Sereną Williams - wolałaby jednak skupić się na singlu.

To nie spodobało się Niemce, która odpadła w pierwszej rundzie singla i miała nadzieję, że w parze z Tan będzie mogła choć jeszcze jeden raz zaprezentować się na kortach turnieju w Londynie. "Jestem bardzo smutna, rozczarowana, ale i wściekła, że nie mogę zagrać swojego pierwszego turnieju wielkoszlemowego w deblu. To jest bardzo nie w porządku wobec mnie, nie zasłużyła na to" - zakomunikowała. I nie szczędziła uszczypliwości pod adresem Harmony. "To nie ja ją prosiłam, to ona prosiła mnie. Jeśli czujesz się wykończona po trzygodzinnym meczu dzień wcześniej, nie nadajesz się do profesjonalnego tenisa" - dodała.

Tymczasem wygląda na to, że decyzja Tan była słuszna. Tenisitka, po zwycięstwie nad Katie Boulter , zameldowała się właśnie w czwartej rundzie Wimbledonu. Na przeciwległym biegunie jest Tamara Korpatsch, która nie tylko jest poza burtą turnieju, ale właśnie poinformowała o problemach zdrowotnych.

Tamara Kortpatsch zakażona koronawirusem. Dzień wcześniej do sieci trafiło jej zdjęcie z Rafaelem Nadalem

W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych Korpatsch ogłosiła, że stwierdzono u niej zakażenie COVID-19. "Złe wieści. Niestety, musiałam wycofać się z mojego kolejnego turnieju w Contrexeville WTA 125" - rozpoczęła komunikat tenisistka. Później rozwinęła temat.

Otrzymałam pozytywny wynik testu na koronawirusa. Niestety, mam objawy. Miałam bardzo wysoką gorączkę, ból gardła i najgorszy ból głowy, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Zostanę w domu na kwarantannie przez następne dni. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowieję i jak najszybciej wrócę na kort - poinformowała i dodała, że na bieżąco będzie aktualizować sytuację.

Jednak zaniepokojenie kibiców wywołały nie tylko kłopoty zdrowotne Tamary, ale również fakt, że bardzo niedawno miała ona bezpośredni kontakt z Johnem Isnerem oraz z legendą tenisa, Rafaelem Nadalem. Dzień przed ogłoszeniem przykrej wiadomości do sieci trafiły ich wspólne zdjęcia. Hiszpan wciąż pozostaje w grze na Wimbledonie, lecz jego fani obawiają się, że krótkie spotkanie z Niemką może przysporzyć mu niespodziewanych problemów.

Zdjęcie Tamara Korpatsch, Wimbledon 2022 / IMAGO/Juergen Hasenkopf/Imago Sport and News / East News