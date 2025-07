Takiego meczu Świątek nigdy nie zagrała. Historyczne starcie legend. Grali na... dwóch nawierzchniach jednocześnie

Spotkanie Świątek z Amandą Anisimovą z pewnością zaliczyć można do grona tych, które zostaną zapamiętane na długie lata. Polka nie pozostawiła w nim bowiem cienia szans rywalce, pokonując amerykańską tenisistkę 6:0, 6:0 . W niecałą godzinę losy finału wielkoszlemowego turnieju były już rozstrzygnięte. To spotkanie może spokojnie stanąć w szeregu z tak historycznymi wydarzeniami, jak chociażby najszybszy finał w historii Rolanda Garrosa, który potrwał raptem... 32 minuty . W annałach tenisa szczególnie zapisał się jednak pewien mecz, rozegrany w 2007 roku. Wówczas naprzeciw siebie stanęły dwie legendy dyscypliny - Rafael Nadal oraz Roger Federer . Starć między ikonami męskiego tenisa było oczywiście wiele, lecz to konkretne stało się wyjątkowe, a to ze względu na jego niecodzienne okoliczności.

Przygotowanie tego typu kortu kosztowało 1.63 mln dolarów i zajęło 19 dni. W późniejszym czasie starcie to uzyskało miano "Bitwy nawierzchni". Co ciekawe sam Nadal miał pewne obawy odnośnie do tego typu spotkania, które wyjawił tuż po jego zakończeniu. Bał się, że nietypowy kort będzie bardzo trudny do wyczucia. Ostatecznie to właśnie Hiszpan wyszedł z tego specyficznego pojedynku zwycięsko, choć trzeba przyznać, że nie przyszło mu to z łatwością. Starcie wymagało bowiem rozegrania trzech setów, a zakończone zostało dopiero po super tie-breaku 7:5, 4:6, 7:6 (12:10). Do dziś historia tenisa nie widziała bardziej niecodziennego pojedynku, niż starcie Nadala z Federerem z roku 2007.