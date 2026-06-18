Takie wykształcenie ma Maja Chwalińska. O tym mało kto wiedział

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

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Po ogromnym sukcesie na Roland Garros nazwisko "Chwalińska" odmieniane jest w mediach niemal przesz wszystkie przypadki. I to nie tylko w Polsce. 24-latka znalazła się w centrum zainteresowania, a jej talentem zachwycają się eksperci i legendy tego sportu. Mało kto jednak wie, jakie wykształcenie ma nasza tenisistka. Obrała ona wyjątkowo nietypową jak na polskie standardy ścieżkę edukacji.

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Maja ChwalińskaTnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi via Getty ImagesGetty Images

Do turnieju w Paryżu Maja Chwalińska przystępowała jako 114. rakieta świata. A żeby móc rywalizować w drabince głównej Roland Garros, musiała przebijać się wcześniej przez kwalifikacje. Po dwóch tygodniach niemal cały świat tenisa znał już jej nazwisko. 24-latka zrobiła furorę, awansując aż do finału. I chociaż przegrała w nim z Mirrą Andriejewą, awansowała o 93. pozycje - na 21. miejsce, prześcigając Magdę Linette i Magdalenę Fręch. 

Nic dziwnego, że polska tenisistka trafiła na nagłówki, a jej życie, zarówno to zawodowe, jak i prywatne stało się obiektem ogromnego zainteresowania wśród kibiców. Chwalińska do sukcesu przeszła bardzo długą drogę, a wyjątkowo ciekawie przedstawia się jej ścieżka edukacji.

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Maja Chwalińska w centrum zainteresowania. Tak wyglądała jej ścieżka edukacji

Pierwsze sportowe kroki Polka stawiała w Szkole Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej. Już na wczesnym etapie życia dała się poznać jako ambitna, pracowita i przy tym skromna osoba. Tak właśnie wspominają ją nauczyciele.

Maję wspominamy bardzo dobrze. Była znakomitą uczennicą zarówno pod względem wyników w nauce, jak i zachowania. Cechowały ją pracowitość, ambicja i konsekwencja w dążeniu do realizacji marzeń. Jednocześnie pozostawała niezwykle skromną osobą
zdradził wicedyrektor szkoły Andrzej Krowicki, cytowany przez "Dziennik Zachodni".

Jako że zdecydowała się ona obrać ścieżkę profesjonalnego sportowca, pogodzenie nauki z częstymi treningami i wyjazdami stawało się coraz trudniejsze. Dlatego już w gimnazjum postanowiła ona realizować indywidualny tok nauczania, co w naszym kraju mimo wszystko jest rzadkością.

Bardzo ważną rolę w rozwoju Chwalińskiej odegrał jej pierwszy trener - Paweł Kałuża. To on wpadł na pomysł organizacji "talentiady" - programu bezpłatnych zajęć tenisowych dla dzieci, który miał wyłonić talenty, mające szansę na karierę zawodową. Nasza tenisistka trafiła do najlepszej dziesiątki. Szkoleniowiec świetnie pamięta jej początki.

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- Maja była najmniejsza w grupie, leworęczna, zadziorna. Widać było, że ma super motorykę, szybkość, skoczność. Rzucała najdalej piłką tenisową, mimo słabych warunków fizycznych. Wbiło mi się w pamięć, że podczas zbiórki jedni sobie dokuczali, inni rozmawiali, a Maja stała wpatrzona w trenera i czekała po prostu na następne zadanie - zdradził w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" szkoleniowiec.

Wtedy Chwalińska rozstała się z trenerem. Jednym z powodów matura

Po nieudanych kwalifikacjach do Australian Open na początku 2020 roku Chwalińska zdecydowała się na zmianę trenera. Kałuża sam przyznał, że w jego opinii również był to odpowiedni moment na zmianę. Do rozstania doszło jednak kilka miesięcy później, nie bez przyczyny.

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Chwalińska przygotowywała się wówczas intensywnie do egzaminu maturalnego, a jej rodzice nie chcieli, by zmiana trenera i zawirowania na korcie odbiły się na jej wynikach. W przeciwieństwie do Igi Świątek próżno szukać informacji na temat jej szczegółowych wyników. Samo przystąpienie do matury wyróżnia ją jednak na tle uznanych sportowców. Wielu z nich rezygnuje na tym etapie z edukacji, skupiając się w pełni na karierze.

Dopiero po maturze Chwalińska zdecydowała się na nawiązanie współpracy z Jaroslavem Machovskim, który pozostaje jej trenerem do dziś. W Paryżu miał wiele powodów do świętowania.

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