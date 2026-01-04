Takie wieści o rywalce Świątek. Ma ogromny powód do radości

Maria Sakkari to jedna z najbardziej rozpoznawalnych greckich tenisistek ostatnich lat. Była trzecia rakieta świata, półfinalistka turniejów wielkoszlemowych oraz wielokrotna reprezentantka Grecji w rozgrywkach drużynowych od dawna uchodzi za symbol determinacji, siły fizycznej i mentalnej. Jej regularne występy w czołówce światowego tenisa, liczne zwycięstwa nad najwyżej notowanymi rywalkami oraz konsekwencja w budowaniu kariery sprawiły, że stała się sportową dumą swojego kraju.

W odnoszeniu sukcesów od wielu już lat wspiera ją partner, Konstantinos Mitsotakis. To właśnie on towarzyszy Sakkari w najważniejszych momentach kariery, zapewniając jej stabilność i wsparcie poza kortem. Para jest razem od pięciu lat i przez ten czas stworzyła silną, opartą na zaufaniu więź, która dojrzewała równolegle z rozwojem sportowym tenisistki. Konstantinos Mitsotakis jest synem greckiego premiera, Kyriakosa Mitsotakisa, jednak mimo "politycznego zaplecza" konsekwentnie stroni od medialnego rozgłosu, skupiając się na życiu prywatnym.

Maria Sakkari zaręczona. Jej wybranek to syn premiera Grecji

Tuż przed podróżą do Australii, gdzie Maria Sakkari miała rozpocząć sezon tenisowy w 2026 roku, ogłoszono radosną nowinę o jej zaręczynach. Tenisistka przyjęła oświadczyny swojego wieloletniego partnera, a symbolem nowego etapu stał się imponujący pierścionek zaręczynowy, który wcześniej należał do matki przyszłego pana młodego, Marevy Mitsotaki.

Jak donosi serwis Tennis Up To Date, informację publicznie przekazał premier Grecji podczas spotkania w Kolonaki z prezydentem Konstantinosem Tasoulasem i przewodniczącym parlamentu Nikitą Kaklamanisem, nie kryjąc wzruszenia i dumy. Zapowiedział również, że zakochani planują stanąć na ślubnym kobiercu w 2027 roku, żartując, że obie rodziny z niecierpliwością czekają na nowe role.

Krótko po ogłoszeniu zaręczyn Sakkari poleciała do Australii na rozgrywki United Cup, gdzie zaprezentowała się z pierścionkiem na palcu, rozpoczynając kolejny ważny rozdział zarówno w karierze, jak i w życiu prywatnym.

