Takie słowa Sabalenki przed Stuttgartem. Dla niej to jedyne wyjaśnienie

Mimo wszystkich przeciwności Białorusinka potrafiła już dwukrotnie wygrać wielkoszlemowy Australian Open, co uczyniła w 2023 i 2024 roku.

Tenis. Aryna Sabalenka przeżyła śmierć ojca i byłego partnera

Przed Stuttgartem Białorusinka już wróciła do kontaktów z dziennikarzami, a na konferencji przed startem, zapytano ją o to, że wiele najlepszych zawodniczek pochodzi z Europy Wschodniej jak ona i czy potrafi to wytłumaczyć.