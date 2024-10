Takie słowa Aryny Sabalenki o trenerze. Postanowiła mu wypomnieć. Zamieściła wideo

Aryna Sabalenka nagrała wideo

Wiceliderka rankingu WTA lubi pokazywać to, co dzieje się wokół niej i w jej sztabie. Na instagramowy profil tenisistki trafia mnóstwo zdjęć i nagrań z przygód w kolejnych miejscach, w których odbywają się turnieje. Aryna Sabalenka ostatnio zamieściła wideo, w którym żartobliwie odniosła się do pewnej kwestii wokół swojego trenera.