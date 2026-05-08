Taki efekt wyprawy Osaki do Nowego Jorku. Wiktorowski wyszedł w drugim secie

Zawodniczki, które odpadły z Mutua Madrid Open, dość szybko przenosiły się do Rzymu, by na Foro Italico przygotować się do kolejnego turnieju rangi 1000. Iga Świątek była tu akurat ciekawym przypadkiem, bo w Rzymie pojawiła się jako jedna z pierwszych. Tak bowiem lubi - mieć trochę czasu i spokoju w nowym miejscu.

Tak samo było kiedyś, gdy prowadził ją Tomasz Wiktorowski. Teraz Polak jest opiekunem Naomi Osaki, musi godzić się na trochę inne zachowania. Japonka ruszyła bowiem w weekend do Nowego Jorku, tam w poniedziałek odbyła się MET Gala w Metropolitan Museum Of Art. Czterokrotna triumfatorka Wielkich Szlemów brylowała w wyjątkowej kreacji. A później miała jeszcze wykład.

Wróciła w połowie tygodnia, w środę już trenowała. Wtedy też wyłoniła się jej pierwsza rywalka - została nią Eva Lys. Niemka straciła dwa miesiące po urazie kolana, spadła na 80. miejsce w rankingu. W ostatnim czasie wygrała tylko jeden mecz, z Paulą Badosą w Stuttgarcie, stąd i pokonanie Katie Boulter w Rzymie było osiągnięciem. Osaka, nawet z gorszym przygotowaniem, wydawała się być jednak poza zasięgiem. Choć korty ziemne to wciąż nie jest jej bajka.

WTA 1000 w Rzymie. Naomi Osaka kontra Eva Lys na BNP Paribas Open. Stawką 1/16 finału

W pierwszym secie raczej nie było wątpliwości, że ten mecz powinien zakończyć się po 70 czy 80 minutach - i dwóch wygranych setach przez byłą liderkę rankingu. Osaka grała za mocno dla urodzonej w Kijowie Niemki. A Lys z kolei za słabo serwowała, zwłaszcza każde jej drugie podanie kończyło się potężnym returnem. Stąd i szybkie 5:2 dla Naomi, setbol na 6:2, choć niewykorzystany. A później drobne kłopoty i ostatecznie wynik 6:4.

Zaraz po starcie drugiej partii Eva znów została przełamana, było 2:0 dla faworytki. Nawet fakt, że Osaka straciła gema serwisowego, wydawał się nie mieć większego znaczenia. Wtedy swoje miejsce w boksie przy barierce opuścił trener Japonki - Tomasz Wiktorowski. Wyszedł ze stadionu, ponoć wcześniej ustalił to z zawodniczką.

Na korcie zaczęły się dziać rzeczy dziwne. Osaka przegrała trzy kolejne gemy (2:4), popełniała masę niewymuszonych błędów. Ona miała ich w tej partii 19, Lys - 7.

Osaka była coraz bardziej sfrustrowana swoją niemocą, denerwowała się nawet na dzieci podające piłki. A było to wyraźnie widać po tym, jak znów została przełamana, na 4:5. Niemka za chwilę serwowała po seta, miała trzy szanse przy 40-0. Pierwszą zmarnowała podczas akcji, drugą - przez podwójny błąd. Ale przy trzeciej Japonka już się nie popisała - jej forhend wylądował 20 centymetrów za końcową linią. Było 4:6, patrząc z perspektywy czterokrotnej mistrzyni Szlemów. I 1:1 w setach. Naomi ruszyła zaś do szatni, poprosiła o przerwę.

Na starcie trzeciego seta Osaka znów została przełamana, jej gra kompletnie się rozregulowała. To mógł być taki gem "na dobicie". Dwukrotna mistrzyni Australian Open szybko się jednak zmobilizowała. Znów zaczęła grać agresywniej przy serwisie Niemki, a ta przecież wprowadza piłkę dość wolno. W tym meczu jednak scenariusz nie mógł być tak prosty, że oto nagle faworytka zaczyna mieć wszystko pod kontrolą. Naomi prowadziła 3:1, za chwilę została przełamana. Prowadziła 4:2 - i też została przełamana, mimo stanu 40-15. Trzeba oddać Evie, że nie poddawała się w takich sytuacjach, wciąż starała się rozrzucać Osakę, "męczyła" ją przez bekhend.

Niemka męczyła się jednak z własnym serwisem, to zdecydowała. W ostatnim secie przegrała wszystkie swoje gemy. Osaka zaś jednego wygrała. A na końcu - drugiego. Skończyło się na 6:4, 4:6, 6:3.

I to Naomi zagra w 1/16 finału z Dianą Sznajder.

