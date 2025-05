Tak zaczęła dotąd tylko Świątek. Kotka szczęśliwa dla Polek, tytuł już pewny

W swoim zawodowym debiucie w Szwecji w październiku 2016 roku Iga Świątek przeszła kwalifikacje, dotarła do finału, a później go wygrała. Jako jedyna Polka, przynajmniej do tej pory. W fińskiej miejscowości Kotka na podobnej ścieżce jest Nadia Kulbiej - też zagrała w kwalifikacjach, przeszła je. I wygrała cztery mecze, kwalifikując się do niedzielnego meczu o tytuł. A tenisistka z Polski na pewno go zdobędzie, bo jej finałową rywalką będzie rodaczka - Anna Hertel.