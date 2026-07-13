- Wracam do pracy. Cieszę się z postępów, które udało się osiągnąć - przekazała ostatnio Maja Chwalińska, publikując zdjęcie z treningu. Polska zawodniczka wraca do pełni formy po nieudanym dla siebie Wimbledonie, który mogła rozpocząć od wygranej w dobrym stylu na Mayanchayą Sawangkaew. Mogła, bo przy piłce meczowej skręciła prawy staw skokowy.

Uraz okazał się kosztowny, bo skutkował nie tylko porażką w pierwszej rundzie wielkoszlemowych zmagań w Londynie, ale i rezygnacją ze startu w grze podwójnej oraz wypisaniem z listy uczestniczek imprezy WTA 250 w Jassach.

Jakie są dalsze plany naszej finalistki Rolanda Garrosa? Zdradził je ostatnio na łamach portalu Sport.tvp.pl menadżer 24-latki Piotr Szczypka. Jak poinformował, Maja Chwalińska może wystąpić już za tydzień w imprezie WTA w Hamburgu, a już na pewno nie zabraknie jej na początku sierpnia w Toronto.

Podczas treningów Maja Chwalińska skupia się nie tylko na sobie. Znalazła bowiem czas także dla młodych adeptów tenisa. Poinformował o tym Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała, który reprezentuje, publikując w sieci wyjątkowe zdjęcie.

Piękny gest Mai Chwalińskiej. Niespodzianka dla trenujących dzieci

Nasza 21. zawodniczka rankingu WTA sprawiła niespodziankę dzieciom uczestniczącym w wakacyjnych zajęciach.

- Pierwszy tydzień z letnimi szkółkami tenisowymi na kortach BKT Advantage za nami! Był to czas pełen sportowych emocji, świetnej zabawy oraz niezapomnianych wrażeń. Każdy dzień wypełniony był treningami tenisowymi, zajęciami ogólnorozwojowymi oraz ciekawymi wycieczkami. W ostatnim dniu na uczestników czekała wspaniała niespodzianka - spotkanie i pamiątkowe zdjęcie z samą Mają Chwalińską - czytamy w klubowym komunikacie.

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Jak widać na zamieszczonym zdjęciu, 24-latka rzeczywiście była bliska dzieciom, z którymi się spotkała. Jedną z dziewczynek wzięła bowiem na ręce. To piękne zachowanie nowej gwiazdy światowych kortów, które zapewne na długo zapadnie w pamięci najmłodszych, którym poświęciła swój czas.

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON East News





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