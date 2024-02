Decyzja Ashleigh Barty o zakończeniu kariery w wieku 25 lat dla wielu kibiców i ekspertów wydawała się niezrozumiała. Australijka była bowiem wówczas liderką światowego rankingu kobiecego tenisa i miała przed sobą co najmniej jeszcze kilka lat znakomitej kariery jako jedna z czołowych zawodniczek w uprawianej przez siebie dyscyplinie. Dla utytułowanej sportsmenki jednak znacznie ważniejsze stało się w pewnym momencie życie prywatne i spełnianie swoich celów niekoniecznie związanych z zawodowym sportem. Na krótko po zakończeniu kariery Barty wyszła za mąż , a następnie wraz z ukochanym powitała na świecie ich pierwsze wspólne dziecko . To właśnie wtedy była rakieta numer "jeden" na świecie zrozumiała, co jest dla niej najważniejsze.