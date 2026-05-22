Ruszył drugi Wieli Szlem w sezonie. Jak co roku jedną z faworytek do zgarnięcia tytułu w Paryżu jest Iga Świątek, czyli czterokrotna mistrzyni Roland Garros. Na start Polka zmierzy się z Australijką Emerson Jones.

Oprócz samej rywalizacji na korcie kibiców często interesują również kwestie poboczne, do których można zaliczyć m.in. stylizacje meczowe poszczególnych zawodników. Niektórzy z nich podchodzą do sprawy stylowo, czasami ekstrawagancko. Inni stawiają na pragmatyzm i wygodę.

W takim stroju Iga Świątek wystąpi na Roland Garros

W piątek szwajcarska marka On, która sponsoruje Igę Świątek, odkryła karty. Na profilu TikTok ukazało się krótkie wideo z prezentacją stroju Raszynianki na imprezę w stolicy Francji.

Najpierw 24-latka zbudowała emocje, mając na sobie zwyczajne dresy. Chwilę później, po dynamicznym cięciu wideo, pokazała całą kompozycję składającą się z koszulki i spodenek w fioletowych i białych kolorach. Wszystko w rytm charakterystycznego podkładu muzycznego.

Rozwiń

Co ciekawe, niemalże w identyczny sposób 6 maja swój trykot ogłosiła... Aryna Sabalenka. Białorusinka również nagrała rolkę pod taki sam dźwięk. Jej stylizację przygotowała firma Nike.

Rozwiń

Polka już w czwartek - dzień przed oficjalną prezentacją - trenowała w swoim stroju z Jeleną Rybakiną. "Dostały aż 90-minutowe okienko na najważniejszym obiekcie na Stade Roland Garros - Court Philippe Chatrier. Te ich wspólne zajęcia zakończyło spotkanie na punkty, Polka mocno w jego trakcie się denerwowała. Znamy wynik tej potyczki" - relacjonował Andrzej Grupa, tenisowy ekspert Interii.

Na co Świątek stać w Paryżu? - Iga gra lepiej, rozkręca się. Uważam, że w Paryżu będzie bardzo groźna. Powiem tak: poniżej półfinału to może być duży niedosyt, pewnego rodzaju rozczarowanie. Ale jeżeli będzie w półfinale lub dalej, to będzie coś, na czym będzie chciała budować dalej (...) półfinał tutaj też będzie dla niej dobrym wynikiem, a wszystko co wyżej będzie jeszcze lepiej - mówił niedawno Dawid Celt.

Iga Świątek MAHOUDEAU Clement / KMSP / KMSP via AFP AFP

Iga Świątek Dita Alangkara/Associated Press/East News East News

Aryna Sabalenka Asanka Brendon Ratnayake East News





Dania - Słowacja. Skrót meczu Polsat Sport