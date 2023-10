Tak spuentowała się porażka Rybakiny. Co tam się wydarzyło? Prawdziwa zapaść

Półfinałowy mecz od początku nie układał się po myśli reprezentantki Kazachstanu . Liudmiła Samsonowa była stroną dominującą i w dużej mierze to od niej zależał przebieg pojedynku. Mimo że popełniała sporo błędów, to notowała również wiele zagrań kończących. Odwaga Liudmiły popłaciła w końcówce tie-breaka pierwszej partii, dzięki czemu to ona wygrała seta 7:6(7) .

Druga partia przebiegała bez większej historii, aż do 4:3 dla Samsonowej. Wówczas doszło do równowagi, a potem... zdarzyło się coś, co ciężko wytłumaczyć. Rybakina, która słynie ze znakomitego serwisu, być może najlepszego w całym tourze, nagle seryjnie zaczęła popełniać podwójne błędy serwisowe. Po pierwszym z nich udało się jeszcze wrócić do stanu 40-40, ale potem zrobiła kolejne dwa... i to w dodatku z rzędu.