Tak się zachowała Magdalena Fręch po porażce. "Wielka klasa"

Magdalena Fręch przegrała z rozstawioną z numerem czwartym Jeleną Rybakiną z Kazachstanu 6:7 (5-7), 6:3, 4:6 w 1/8 finału tenisowego turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Dubaju. Mimo że Polka była tak blisko awansu do ćwierćfinału, co byłoby jej największym sukcesem w karierze, po spotkaniu nie zeszła od razu do szatni tylko została na korcie, by rozdawać autografy i pozować do zdjęć z kibicami. "Wielka klasa" - oceniono zachowanie 26-letniej łodzianki.