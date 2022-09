Tak się bawili na pożegnaniu Federera. "Ja go znam"

"Znam tego gościa, on jest z US Open" - powiedział Szwajcar do kolegów z drużyny Europy.

A wspomniany kibic zaczął zdejmować wierzchnie okrycie, aż został w samej koszulce z nadrukiem będącym inicjałami mistrza z Bazylei.

Publiczność zgormadzona w O2 Arena była zachwycona pokazem.

Tenis. Roger Federer meczem z Laver Cup kończy karierę

Federer w rozgrywanym w Londynie Laver Cup po raz ostatni wyszedł na kort jako zawodowy tenisista. W parze z Hiszpanem Rafaelem Nadalem zmierzył się z Amerykanami Jackiem Sockiem i Francesem Tiafoe.

W spotkaniu Europa - Reszta Świata ta pierwsza prowadziła 2-1.

Reklama