Reprezentantka Białorusi Aryna Sabalenka nie ma za sobą przesadnie dobrego czasu - choć posiada ona ambicje co do tego, by zrzucić z pierwszego miejsca rankingu WTA Igę Świątek, to za tymi zamiarami ostatnio nie idą wyniki. O ile niedawnego udziału w półfinale Rolanda Garrosa nie można uznać za klęskę, o tyle wkrótce potem Sabalenka niespodziewanie, bo już w drugiej rundzie, pożegnała turniej w Berlinie. Po porażce z Wieroniką Kudiermietową jej mina mówiła sama za siebie...