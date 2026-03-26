W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu, tuż po północy, Aryna Sabalenka przystąpiła do ćwierćfinałowego meczu z Hailey Baptiste. W teorii silnie zbudowana reprezentantka gospodarzy mogła być zagrożeniem dla pierwszej rakiety świata, ale ostatecznie nie doszło do sensacji.

Obie zawodniczki szły łeb w łeb, ale "gonić" musiała Amerykanka. Udawało jej się aż do dziesiątego gema, kiedy przy stanie 4:5 z jej perspektywy Sabalenka zaliczyła przełamanie i wygrała seta. W drugiej partii scenariusz był podobny, z tym że przed wynikiem 5:4 dla Sabalenki obie panie wykorzystały po break-poincie. Ale znów w dziesiątym gemie - przy podaniu rywalki - to liderka rankingu WTA była górą.

Finalnie w godzinę i 20 minut pokonała Baptiste 6:4, 6:4 i zameldowała się półfinale. Jak odnotował portal championat.com, Aryna Sabalenka została pierwszą tenisistką od czasów Sereny Williams, która w 2016 roku dotarła do czterech kolejnych półfinałów Sunshine Double. Nazwa ta odnosi się do marcowych turniejów rozegranych w Indian Wells i Miami.

Na etapie półfinału rywalką Białorusinki będzie doskonale znana jej Jelena Rybakina. 27-latka z Kazaszką tylko w tym sezonie mierzyła się już dwukrotnie. W finale Australian Open poległa 4:6, 6:4, 4:6, ale rewanż wzięła w Indian Wells, gdzie wygrała 3:6, 6:3, 7:6 (8:6) i zgarnęła pierwszy w karierze tytuł.

- Nie czuję żadnej różnicy, grając z Rybakiną w ćwierćfinale, półfinale czy finale. To szansa, żeby stać się lepszą zawodniczką. To zawsze trudny mecz i musimy pokazać się z jak najlepszej strony, walczyć o każdy punkt. Jestem niesamowicie podekscytowana, więc nie ma znaczenia, na jakim etapie turnieju jesteśmy. Chociaż... wolałabym zagrać z nią w finale, gdzie jest całe napięcie - mówi Sabalenka, cytowana przez oficjalną stronę Miami Open.

- Wzajemnie motywujemy się do granic możliwości. Lubię nasze bitwy - podsumowała. W drugim półfinale Coco Gauff zmierzy się z Karoliną Muchovą. Starcie, którego stawką będzie puchar, zaplanowano na najbliższą sobotę.

Aryna Sabalenka walczyła z Qinwen Zheng o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Miami

Jelena Rybakina

Aryna Sabalenka

