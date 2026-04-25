Tak Sabalenka odpowiedziała na odpadnięcie Świątek. Szybkie zakończenie w Madrycie

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Sobotnie zmagania podczas WTA 1000 w Madrycie przyniosły smutną wiadomość dla polskich kibiców. Walcząca z problemami zdrowotnymi Iga Świątek skreczowała w połowie trzeciego seta starcia z Ann Li. Kilka godzin później do walki o najlepszą "16" przystąpiła Aryna Sabalenka. Liderka rankingu, broniąca tytułu w hiszpańskich rozgrywkach, zmierzyła się z turniejową z "29" - Jaqueline Cristian. Tenisistka z Mińska zwyciężyła 6:1, 6:4. Oto co się wydarzyło na Półwyspie Iberyjskim.

Aryna Sabalenka rywalizowała o awans do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie
Aryna Sabalenka rywalizowała o awans do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie

Turniej WTA 1000 w Madrycie to dopiero pierwsze zmagania Aryny Sabalenki na mączce w tym sezonie. Liderka rankingu odpuściła start w Stuttgarcie, nie czując się w 100% gotowa do gry. Wolała dać sobie tydzień dłużej na odpoczynek i przygotowanie do rywalizacji w stolicy Hiszpanii, gdzie czekała ją walka o obronę tytułu wywalczonego 12 miesięcy temu. Białorusinka triumfowała na Półwyspie Iberyjskim już trzykrotnie. Za każdym razem działo się to w latach nieparzystych - 2021, 2023 i 2025 roku. Teraz chciała przełamać ten trend.

W czwartkowym spotkaniu Sabalenki dało się dostrzec, że to jej dopiero pierwszy mecz na korcie ziemnym w obecnej kampanii. Aryna posiadała trochę problemów, zwłaszcza w pierwszej partii spotkania z Peyton Stearns. W pewnym momencie było 5:5 0-30 z perspektywy serwującej turniejowej "1". Ostatecznie liderka rankingu zwyciężyła w całym pojedynku 7:5, 6:3. Dzisiaj tenisistka z Mińska stoczyła batalię z rozstawioną z "29" Jaqueline Cristian.

Aryna Sabalenka kontra Jaqueline Cristian w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Sabalenki. Liderka rankingu od pierwszej piłki próbowała nadawać ton rywalizacji na Manolo Santana Stadium. I wychodziło jej to bardzo dobrze. Aryna zdominowała premierowe minuty spotkania. Cristian załapała się na grę dopiero w czwartym gemie. Miała jedną piłkę na utrzymanie własnego podania, ale ostatecznie doszło do drugiego przełamania na korzyść tenisistki z Mińska.

W trakcie szóstego rozdania Jaqueline serwowała pod presją, by nie przegrać partii do zera. Turniejowa "1" doprowadziła do stanu równowagi, jednak setbola się nie doczekała. Obrończyni tytułu zamknęła premierową odsłonę chwilę później, zachowując podanie bez straty punktu. Wynik pierwszej partii brzmiał 6:1 na korzyść zdobywczyni Sunshine Double.

Fakt, że Rumunka zdobyła gema w końcowej fazie otwierającego seta, pozwolił jej złapać rytm i od początku drugiej fazy meczu zrobiło się ciekawiej. Cristian utrzymywała własne podania i to Sabalenka występowała w roli goniącej. W trakcie szóstego rozdania niespodziewanie pojawiły się w sumie cztery break pointy dla Jaqueline na 4:2. Turniejowa "29" nie zdołała jednak wykorzystać żadnego z nich. Ostatecznie liderka rankingu wyszła z opresji i mieliśmy kolejny remis w tej partii.

Kluczowy moment przypadł na dziewiątego gema. Wówczas Sabalenka przycisnęła rywalkę i doszło do piłki na przełamanie. Wtedy emocji nie uniosła Rumunka. Popełniła błąd w trakcie wymiany, po którym Aryna serwowała po awans do czwartej rundy. Liderka rankingu wykonała swoje zadanie. Po 84 minutach mogła się cieszyć ze zwycięstwa 6:1, 6:4. Na koniec wykonała skutecznego dropszota. O ćwierćfinał powalczy z Naomi Osaką albo Anheliną Kalininą.

Główne zmagania w Madrycie potrwają do 3 maja. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

