W ostatnich dniach Magdalena Fręch kapitalnie spisywała się na meksykańskich kortach w Meridzie. 28-letnia Polka dotarła do samego finału, gdzie jej rywalką była Cristina Bucsa. Pojedynek odbył się w nocy z niedzieli na poniedziałek.

W pierwszym secie Hiszpanka triumfowała aż 6:1, jednak w drugiej odsłonie to nasza tenisistka wyrównała stan meczu po wygranej 6:4. O zdobywczyni tytułu zadecydowała trzecia odsłona. W niej lepsza okazała się Bucsa (6:4). To jej pierwszy singlowy puchar w karierze.

Frances Tiafoe - Brandon Nakashima. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Ograła Polkę, potem zwróciła się prosto do niej. Przekaz prosto z kortu

Kiedy spotkanie dobiegło końca, obie zawodniczki miały czas na przemowy. Swój świeżo upieczona mistrzyni wykorzystała m.in. do tego, aby zwrócić się do Polki. przypominając jej jedno z ich dawnych spotkań.

- Magdalena, gratuluję tego niesamowitego tygodnia. Nie wiem, czy pamiętasz, grałyśmy w Saint Malo… Dałyśmy wówczas z siebie wszystko - powiedziała Cristina Bucsa. Wspomniany przez Hiszpankę mecz miał miejsce w 2020 roku. Wtedy to na ziemnym korcie we Francji Bucsa zwyciężyła 7:6 (5), 3:6, 6:4. Starcie to było równie zacięte.

- Tutaj pokazałyśmy, jak bardzo jesteśmy wytrzymałe. Ty też jesteś świetną mistrzynią. Chcę też pogratulować twojemu trenerowi za niesamowitą pracę, jaką z tobą wykonuje. Życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia przed Indian Wells. Mam nadzieję, że zobaczymy się w wielu kolejnych finałach. Niesamowite - dodała.

W sumie obie zawodniczki spotkały się na światowych kortach czterokrotnie. W Obidos i Landisville lepsza była Polka, natomiast w Saint Malo i Meridzie wygrane notowała Hiszpanka.

Co ciekawe, do zabawnej sytuacji doszło podczas przemówienia Fręch na meksykańskim turnieju. - Zostawiłam dzisiaj na korcie wszystko i całe moje serce, ale to nie wystarczyło, żeby cię pokonać. Jestem pewna, że to nie był dla ciebie ostatni finał - rozpoczęła nasza tenisistka, po czym jej wypowiedź przerwała... prowadząca.

- Chciałabym podziękować też swojemu trenerowi za wiarę we mnie i za motywowanie mnie do ciężkiej pracy. On jest bardziej zmotywowany do treningów niż ja i zawsze podpowiada, co można zrobić jeszcze lepiej. Doceniam to i mam nadzieję, że zagramy jeszcze razem w wielu finałach - dokończyła Polka.

Magdalena Fręch po wygranej w Guadalajarze ULISES RUIZAFP AFP

Magdalena Fręch Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Cristina Bucsa JULIEN DE ROSA / AFP AFP

ŁKS Commercecon Łódź - PGE Budowlani Łódź. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport