Tak Rosjanka potraktowała Chwalińską. Legenda wszystko zauważyła. Klasy nie kupisz
Dokładnie tydzień temu odbył się finał Roland Garros, w którym Maja Chwalińska przegrała z Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6. Mimo porażki Polka i tak zapisała się w historii światowego tenisa. Choć od meczu o tytuł minęło już trochę czasu, to eksperci nadal zabierają głos w tym temacie. Ostatnio kilka słów nt. zachowania Rosjanki powiedziała Kim Clijsters.
W trzy tygodnie Maja Chwalińska dołączyła do grona najbardziej zasłużonych polskich sportowców w historii. Wystarczyło przejść kwalifikacje oraz awansować do samego finału Roland Garros.
Qinwen Zheng, czyli mistrzyni olimpijska z Paryża, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry, Anna Kalinska oraz Diana Sznajder - oto lista zawodniczek, z którymi nasza tenisistka rozprawiła się w głównej drabince. Nie trzeba dodawać, że każda z nich była od niej wyżej notowana w rankingu WTA.
Tak Rosjanka zachowała się wobec Chwalińskiej
W spotkaniu o puchar Wielkiego Szlema w Paryżu podmęczona Chwalińska nie dała rady zagrozić Mirze Andriejewej. 19-letnia Rosjanka wygrała 6:3, 6:2, choć pierwsze gemy były jeszcze wyrównane. Koniec końców Polka i tak dokonała czegoś niewiarygodnego. Nagle jako "kopciuszek" wkroczyła do tenisowej elity.
Ostatnio do finału Roland Garros myślami wróciła Kim Clijsters. W podcascie "Love All" była liderka światowego rankingu przypomniała zachowanie Andriejewej, które - tym razem - było bardzo poprawne, a wręcz eleganckie. Sęk w tym, że w przeszłości Rosjanka niejednokrotnie udowadniała, że na korcie potrafi pokazać swoją najgorszą wersję. Od rzucania rakietami, aż po toksyczne pyskówki w stronę sztabu.
Teraz było inaczej. - Wyglądała na taką spokojną. Jak na kogoś, kogo zawsze postrzegaliśmy jako bardzo emocjonalną na korcie, jej reakcje po zwycięstwie były zaskakująco spokojne. Wyglądało to tak, jakby powiedziała sobie: "Okażę szacunek mojej przeciwniczce"; doskonale panowała nad sytuacją. To było naprawdę miłe do oglądania - oceniała Clijsters, odnosząc się do postawy 19-latki względem Polki.
Oprócz tego Belgijka zapowiada, że młoda gwiazda tenisa będzie miała chrapkę na więcej. - Myślę, że ten tytuł pozwoli jej się uwolnić, ale sądząc po jej reakcji, wydaje mi się też, że jest tak zmotywowana, że mówi sobie: "Teraz jestem gotowa na następny". Takie mam wrażenie - podsumowała wątek czterokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych w singlu.