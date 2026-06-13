W trzy tygodnie Maja Chwalińska dołączyła do grona najbardziej zasłużonych polskich sportowców w historii. Wystarczyło przejść kwalifikacje oraz awansować do samego finału Roland Garros.

Qinwen Zheng, czyli mistrzyni olimpijska z Paryża, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry, Anna Kalinska oraz Diana Sznajder - oto lista zawodniczek, z którymi nasza tenisistka rozprawiła się w głównej drabince. Nie trzeba dodawać, że każda z nich była od niej wyżej notowana w rankingu WTA.

Tak Rosjanka zachowała się wobec Chwalińskiej

W spotkaniu o puchar Wielkiego Szlema w Paryżu podmęczona Chwalińska nie dała rady zagrozić Mirze Andriejewej. 19-letnia Rosjanka wygrała 6:3, 6:2, choć pierwsze gemy były jeszcze wyrównane. Koniec końców Polka i tak dokonała czegoś niewiarygodnego. Nagle jako "kopciuszek" wkroczyła do tenisowej elity.

Ostatnio do finału Roland Garros myślami wróciła Kim Clijsters. W podcascie "Love All" była liderka światowego rankingu przypomniała zachowanie Andriejewej, które - tym razem - było bardzo poprawne, a wręcz eleganckie. Sęk w tym, że w przeszłości Rosjanka niejednokrotnie udowadniała, że na korcie potrafi pokazać swoją najgorszą wersję. Od rzucania rakietami, aż po toksyczne pyskówki w stronę sztabu.

Teraz było inaczej. - Wyglądała na taką spokojną. Jak na kogoś, kogo zawsze postrzegaliśmy jako bardzo emocjonalną na korcie, jej reakcje po zwycięstwie były zaskakująco spokojne. Wyglądało to tak, jakby powiedziała sobie: "Okażę szacunek mojej przeciwniczce"; doskonale panowała nad sytuacją. To było naprawdę miłe do oglądania - oceniała Clijsters, odnosząc się do postawy 19-latki względem Polki.

Oprócz tego Belgijka zapowiada, że młoda gwiazda tenisa będzie miała chrapkę na więcej. - Myślę, że ten tytuł pozwoli jej się uwolnić, ale sądząc po jej reakcji, wydaje mi się też, że jest tak zmotywowana, że mówi sobie: "Teraz jestem gotowa na następny". Takie mam wrażenie - podsumowała wątek czterokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych w singlu.

Kim Clijsters AFP

Maja Chwalińska Grzegorz Wajda East News

Mirra Andriejewa CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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