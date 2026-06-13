Tak Rosjanka potraktowała Chwalińską. Legenda wszystko zauważyła. Klasy nie kupisz

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Dokładnie tydzień temu odbył się finał Roland Garros, w którym Maja Chwalińska przegrała z Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6. Mimo porażki Polka i tak zapisała się w historii światowego tenisa. Choć od meczu o tytuł minęło już trochę czasu, to eksperci nadal zabierają głos w tym temacie. Ostatnio kilka słów nt. zachowania Rosjanki powiedziała Kim Clijsters.

Mirra Andriejewa w różowym stroju i Maja Chwalińska w jasnożółtej koszulce podczas meczu tenisowego.
Mirra Andriejewa, Maja ChwalińskaMUSTAFA YALCIN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP / MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFPAFP

W trzy tygodnie Maja Chwalińska dołączyła do grona najbardziej zasłużonych polskich sportowców w historii. Wystarczyło przejść kwalifikacje oraz awansować do samego finału Roland Garros.

Qinwen Zheng, czyli mistrzyni olimpijska z Paryża, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry, Anna Kalinska oraz Diana Sznajder - oto lista zawodniczek, z którymi nasza tenisistka rozprawiła się w głównej drabince. Nie trzeba dodawać, że każda z nich była od niej wyżej notowana w rankingu WTA.

Tak Rosjanka zachowała się wobec Chwalińskiej

W spotkaniu o puchar Wielkiego Szlema w Paryżu podmęczona Chwalińska nie dała rady zagrozić Mirze Andriejewej19-letnia Rosjanka wygrała 6:3, 6:2, choć pierwsze gemy były jeszcze wyrównane. Koniec końców Polka i tak dokonała czegoś niewiarygodnego. Nagle jako "kopciuszek" wkroczyła do tenisowej elity.

Ostatnio do finału Roland Garros myślami wróciła Kim Clijsters. W podcascie "Love All" była liderka światowego rankingu przypomniała zachowanie Andriejewej, które - tym razem - było bardzo poprawne, a wręcz eleganckie. Sęk w tym, że w przeszłości Rosjanka niejednokrotnie udowadniała, że na korcie potrafi pokazać swoją najgorszą wersję. Od rzucania rakietami, aż po toksyczne pyskówki w stronę sztabu.

Zobacz również:

Hanyu Guo
Tenis

0:6 w meczu z Chwalińską, powtórki później już nie było. Teraz koniec marzeń w półfinale

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

Teraz było inaczej. - Wyglądała na taką spokojną. Jak na kogoś, kogo zawsze postrzegaliśmy jako bardzo emocjonalną na korcie, jej reakcje po zwycięstwie były zaskakująco spokojne. Wyglądało to tak, jakby powiedziała sobie: "Okażę szacunek mojej przeciwniczce"; doskonale panowała nad sytuacją. To było naprawdę miłe do oglądania - oceniała Clijsters, odnosząc się do postawy 19-latki względem Polki.

Oprócz tego Belgijka zapowiada, że młoda gwiazda tenisa będzie miała chrapkę na więcej. - Myślę, że ten tytuł pozwoli jej się uwolnić, ale sądząc po jej reakcji, wydaje mi się też, że jest tak zmotywowana, że mówi sobie: "Teraz jestem gotowa na następny". Takie mam wrażenie - podsumowała wątek czterokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych w singlu.

Zobacz również:

Gianni Infantino - prezydent FIFA
Mundial

Pierwszy skandal na mundialu, FIFA już reaguje. Jest oficjalny komunikat

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Kim Clijsters
Kim ClijstersAFP
Kobieta o blond włosach w zielonej sportowej bluzie stoi zwrócona na wprost, z dłońmi złożonymi przed sobą, na tle ściany z logotypami w ciepłym oświetleniu.
Maja ChwalińskaGrzegorz WajdaEast News
Emocjonująca chwila podczas meczu tenisowego. Młoda zawodniczka w ciemnym stroju i białej czapce z daszkiem krzyczy, pokazując intensywne emocje związane z rywalizacją. W tle rozmyte postaci sugerujące obecność innych uczestników wydarzenia.
Mirra AndriejewaCLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP


Liga Narodów siatkarzy. Najlepsze bloki w meczu Japonia - Polska. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja