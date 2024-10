Tak jakby Świątek kończyła karierę. Mistrz US Open zagrał po raz ostatni

Do poruszających scen doszło we wtorek we Wiedniu. Dominic Thiem mierzył się podczas austriackiego turnieju z Luciano Darderim w 1/16 finału i przegrał z Włochem 0:2 (6:7(6), 2:6). Dla triumfatora US Open z 2020 roku ta porażka była ostatnim meczem tenisowym w karierze. Austriak pożegnał się przed własną publicznością, dla której był taką ikoną, jaką w Polsce w ostatnich latach stała się Iga Świątek.