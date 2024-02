To drugi tytuł 28-letniej, ale pierwszy w imprezie tej rangi . W 2021 roku triumfowała także w słoweńskim Portorożu. Dzięki udanemu występowi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich po raz pierwszy awansuje w poniedziałek do czołowej "20" światowego rankingu.

Jasmine Paolini będzie 14. na świecie

Sama zawodniczka nie mogła uwierzyć w to, co się stało na kortach w Dubaju.

"Jestem bardzo zadowolona z tego, jak udało mi się wrócić do meczu. To niewiarygodne. Nie wiem, co powiedzieć. Jestem bardzo szczęśliwa" - przyznała Paolini na konferencji prasowej.

Tenis. Cykl WTA przenosi się do Stanów Zjednoczonych

"To wyjątkowe trzymać w rękach to trofeum. Co za wspaniały turniej. Był on bardzo dobrze obsadzony, a drabinka była trudna" - dodała Paolini.