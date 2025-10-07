Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tak Chińczycy potraktowali Sabalenkę. Świątek mogła jedynie patrzeć

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Aryna Sabalenka po kontuzji wraca do rywalizacji na arenie międzynarodowej. Białorusinka w kolejnych dniach wystąpi w turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan, gdzie bronić będzie wywalczonego przed rokiem tytułu. Chińczycy Białorusinkę powitali w mieście w iście królewskim stylu. Nie zabrakło tradycyjnych maskotek, tłumu fanów i prezentów.

Aryna Sabalenka w Wuhan powitana została niczym królowa
Aryna Sabalenka w Wuhan powitana została niczym królowaVCGGetty Images

Aryna Sabalenka ponownie melduje się na korcie. Po krótkiej przerwie spowodowanej drobną kontuzją białoruska tenisistka wraca do rywalizacji i od razu trafia na dobrze sobie znane miejsce. Sabalenka wystąpi w turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan, gdzie od lat cieszy się ogromną sympatią kibiców. To właśnie tam świętowała największe sukcesy - triumfowała w edycjach z 2018, 2019 i 2024 roku. Z powodu pandemii koronawirusa zawody nie były rozgrywane w latach 2020-2023, dlatego jej seria zwycięstw ma wyjątkowy charakter. Można więc powiedzieć, że w Wuhan Sabalenka jest niepokonana od sześciu lat i dla wielu faworytką tegorocznej rywalizacji.

Gabriel Diallo - Zizou Bergs. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Aryna Sabalenka jak królowa. Tak powitano ją w Wuhan, wszystkim się pochwaliła

Tenisistka jest już na miejscu i jak sama podkreśla, czuje się bardzo doceniona. Na Instagramie zamieściła kilka nowych fotografii, które szybko obiegły sieć. Wśród nich znalazły się ujęcia z kortu, ale też zdjęcia pokazujące iście królewskie powitanie przygotowane przez organizatorów turnieju oraz kibiców. Sabalenka otrzymała symboliczne upominki, w tym maskotki, które od razu zaprezentowała fanom. "Dziękuję za ciepłe powitanie" - napisała pod swoim wpisem na Instagramie.

W Wuhan występuje także Iga Świątek, dla której będzie to debiut w tym mieście. Polka, mimo pozycji wiceliderki rankingu WTA, nie mogła jednak liczyć na równie huczne powitanie jak jej białoruska rywalka. To pokazuje, jak silnie z Wuhan związana jest Aryna Sabalenka i jak wyjątkowe miejsce turniej zajmuje w jej sportowej karierze.

W pierwszej rundzie turnieju Sabalenka miała wolny los, a jej pierwszą rywalką w Wuhan będzie Słowaczka Rebecca Sramkova. Białorusinka będzie więc miała okazję wejść w turniej płynnie, bez nadmiernego obciążenia, co po niedawnych problemach zdrowotnych może mieć kluczowe znaczenie.

Kobieta w niebieskiej bluzie pozuje z uśmiechem, mając na głowie opaskę z uszami tygrysa i zakładając na ręce pluszowe łapy przypominające łapy tygrysa. W tle widoczny duży plakat ze zdjęciami.
Aryna Sabalenka w WuhanWang HeGetty Images
Uśmiechnięta młoda kobieta w białej koszulce patrząca w bok, tło zamazane i kontrastujące niebieskie barwy kortu tenisowego.
Aryna SabalenkaSarah StierAFP
Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaPatrick HAMILTONAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja