Tak Chińczycy potraktowali Sabalenkę. Świątek mogła jedynie patrzeć

Aryna Sabalenka ponownie melduje się na korcie. Po krótkiej przerwie spowodowanej drobną kontuzją białoruska tenisistka wraca do rywalizacji i od razu trafia na dobrze sobie znane miejsce. Sabalenka wystąpi w turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan, gdzie od lat cieszy się ogromną sympatią kibiców. To właśnie tam świętowała największe sukcesy - triumfowała w edycjach z 2018, 2019 i 2024 roku. Z powodu pandemii koronawirusa zawody nie były rozgrywane w latach 2020-2023, dlatego jej seria zwycięstw ma wyjątkowy charakter. Można więc powiedzieć, że w Wuhan Sabalenka jest niepokonana od sześciu lat i dla wielu faworytką tegorocznej rywalizacji.

Aryna Sabalenka jak królowa. Tak powitano ją w Wuhan, wszystkim się pochwaliła

Tenisistka jest już na miejscu i jak sama podkreśla, czuje się bardzo doceniona. Na Instagramie zamieściła kilka nowych fotografii, które szybko obiegły sieć. Wśród nich znalazły się ujęcia z kortu, ale też zdjęcia pokazujące iście królewskie powitanie przygotowane przez organizatorów turnieju oraz kibiców. Sabalenka otrzymała symboliczne upominki, w tym maskotki, które od razu zaprezentowała fanom. "Dziękuję za ciepłe powitanie" - napisała pod swoim wpisem na Instagramie.

W Wuhan występuje także Iga Świątek, dla której będzie to debiut w tym mieście. Polka, mimo pozycji wiceliderki rankingu WTA, nie mogła jednak liczyć na równie huczne powitanie jak jej białoruska rywalka. To pokazuje, jak silnie z Wuhan związana jest Aryna Sabalenka i jak wyjątkowe miejsce turniej zajmuje w jej sportowej karierze.

W pierwszej rundzie turnieju Sabalenka miała wolny los, a jej pierwszą rywalką w Wuhan będzie Słowaczka Rebecca Sramkova. Białorusinka będzie więc miała okazję wejść w turniej płynnie, bez nadmiernego obciążenia, co po niedawnych problemach zdrowotnych może mieć kluczowe znaczenie.

